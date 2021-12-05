إيمان الحصري في ضيافة «صاحبة السعادة» غدا

تشهد قناه «dmc»، غدًا الاثنين، الظهور الحصري الأول للإعلامية إيمان الحصري، من خلال برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، تتحدث فيه عن فتره مرضها وكيف مرت عليها وعلى أسرتها، وطلب محبيها وأسرتها من جمهورها الدعوات لها بالشفاء.

كواليس وأسرار حصرية تكشفها إيمان الحصري في صاحبة السعادة

وخلال الحلقة، تكشف إيمان الحصري عن كواليس وأسرار حصرية تتحدث عنها لأول مرة، وتفتح قلبها لـ صاحبة السعادة، وتحكي عن الداعمين وأقرب الناس لها خلال تلك الأزمة.

إيمان الحصري تبوح لأول مرة بحواديت عن ابنتها وأسرتها

كما تتحدث إيمان الحصري، عن الأسباب التي جعلتها تخضع لعدد من العمليات الجراحية، وكواليس وحواديت حصرية عن ابنتها وأسرتها، واختيارها لتقديم حفل طريق الكباش والعديد من الأسرار والحكايات التي تبوح بها للمرة الأولى في «صاحبة السعادة».