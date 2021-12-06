إيمان الحصري: «أخطاء الأطباء سببتلي تسمم بالدم.. قالوا لإخواتي ادعولها»

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن أطباء مستشفى وادي النيل أنقذوا حياتها بعد الأخطاء الطبية التي تعرضت لها، موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على المستشفى والفريق الطبي المعالج لها، «هما اللي أنقذوا حياتي قبل كمان ما أطلع على ألمانيا»، موضحة أنه كان هناك أخطاء طبية ترتبت عليها أخطاء أخرى تسببت في كارثة لها.

حياتي تدهورت بشكل كبير بسبب الأخطاء الطبية

وأضافت «الحصري»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على «dmc»، أن الفريق الطبي في المستشفى التي حدثت بها أخطاء، كانوا يتعاملون مع الخطأ بشكل كارثي، «الخطأ كان بيتعامل معاه بشكل خاطئ، ترتب على هذا الأمر مجموعة من العمليات، فبدل ما ينقذوا الحالة، أخذوا إجراءات دهوروا الصحة بشكل كبير».

إيمان الحصري: «الصحة كانت بتتدهور»

وتابعت الإعلامية إيمان الحصري: « أنا كنت بين السماء والأرض ومش حاسة بحاجة، أنا قعدت في العناية المركزة كتير، وبسبب أخطاء العملية البسيطة في القولون والأمعاء، حدث لي تسمم في الدم، لو تم التصرف الطبي الصحيح في هذا التوقيت مكنش حصل كل ده، وعلى ما بدأوا ياخدوا أي إجراء صحيح كان عدى أسبوعين على الأقل، والصحة كانت تتدهور».

كلمات قاسية موجهة لإخوات الإعلامية إيمان الحصري

وعن تعامل الأطباء لها، ردت: «الطبيب قال لإخواتي أنا خلصت كل حاجة معاها، ادعولها، كانت كلمة قاسية جدا، قالهم إحنا خلصنا الطب معاها ادعولها، وهو الطيبب يقصد أنه خلص أخطاء الطب كلها، مش لاقيين أي أخطاء تانية يعملوها بس الحمد لله».