البنوك تدعم «ذوي الهمم» بتقديم خدمات ومبادرات حصرية

يواصل القطاع المصرفى استراتيجيته فى تعزيز الشمول المالى من خلال إطلاق العديد من المبادرات طوال العام، وزيادة قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية وتيسير إتمام معاملاتهم المالية، وتوفير الوقت والجهد على العملاء، لتعلن بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية عن مشاركتها بفعاليات مبادرة الشمول المالى لذوى الهمم فى الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر احتفالاً باليوم العالمى لذوى الهمم، والتى تعد آخر مبادرة للشمول المالى فى العام الحالى.

ويستمر القطاع المصرفى فى زيادة عدد مبادرات الشمول المالى منذ إطلاق أول مبادرة لتعزيزه فى 2017، حتى أعلن البنك المركزى عن زيادة عدد فعاليات الشمول المالى إلى 6 فعاليات لأول مرة خلال العام الحالى، بداية من شهر مارس باحتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمى للمرأة، وفعاليات اليوم العربى للشمول المالى من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل تزامناً مع اليوم العربى للشمول المالى.

واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمى للشباب، واحتفالية الفلاح من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمى للشمول المالى واليوم العالمى للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوى الهمم من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.

رصدت «الوطن الاقتصادى» فى إطار توثيقها لمشاركات البنوك المصرية للاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم مشاركة 16 بنكاً من البنوك العاملة فى السوق المصرية فى هذه الفعاليات حتى الآن، منها بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى CIB، وقطر الوطنى الأهلى QNB.

كما شاركت بنوك التعمير والإسكان، وsaib، والإمارات دبى الوطنى، والمصرى لتنمية الصادرات، وكريدى أجريكول، وEgy bank، وأبوظبى التجارى، والأهلى المتحد، والأهلى الكويتى، والكويت الوطنى، وبلوم.

من جانبه أكد البنك الأهلى المصرى لـ«الوطن الاقتصادى» استمرار استراتيجيته الهادفة لدعم ذوى الهمم، وذلك من خلال حرص البنك على التوسع فى مختلف الخدمات التى يتيحها لعملائه من ذوى الهمم، والتى تضمنت التيسير على العملاء ذوى الإعاقات الحركية من خلال تعديلات إنشائية فعالة بالفروع لتناسب احتياجاتهم، بالإضافة إلى خدمة العملاء من الصم والبكم وضعاف السمع من خلال تدريب فرق مخصصة من كوادر خدمة العملاء بالبنك على التعامل باحترافية بطريقة الإشارة ببعض فروعه.

«الأهلي المصري» يحتفل بذوي الهمم بتدريب الموظفين على لغة الإشارة والتوسع في ماكينات تخدم العملاء أصحاب الإعاقات الحركية والمكفوفين

وأشار البنك إلى حرصه على التوسع فى إتاحة عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلى التى خصصها لذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية البالغ عددها 34 ماكينة فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ماكينات خاصة بالعملاء المكفوفين تعمل بطريقة برايل، ويضع البنك خططاً طموحة للتوسع فى هذا النمط من الماكينات لخدمة شريحة أكبر.

ويتيح البنك فتح الحسابات مجاناً من دون رسوم أو حد أدنى للحساب لذوى الهمم احتفالاً باليوم العالمى لذوى الهمم.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك يحرص على تقديم كافة الخدمات المالية والمصرفية لجميع الأفراد والمشاركة فى مبادرات الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى طوال العام لتعزيز قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية.

وتابع أن البنك الأهلى يساند كل أصحاب الهمم العالية على مدار تاريخ البنك وخاصة فى الشهر الجارى، تزامناً مع اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، رافعين شعار «أنت بطل باختلافك»، بحيث يمكّنهم البنك من الاستفادة التامة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة دون الحاجة إلى المساعدة.

كما أكد بنك مصر لـ«الوطن الاقتصادى» مشاركته فى مبادرة الشمول المالى لذوى الهمم، من خلال فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحسابات مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفورى مجاناً.

وأشار البنك إلى إطلاقه حملة «شاور» لتذليل العقبات لذوى الهمم ممن لديهم الإعاقة السمعية خلال تعاملاتهم البنكية، وذلك بالتنسيق مع المعهد المصرفى المصرى، والذى يتمثل فى تقديم برنامج «لغة الإشارة» لعدد من مسئولى خدمة العملاء والاستقبال ببعض فروع بنك مصر كمرحلة أولى، وجارٍ استكمال باقى الفروع، ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلقة تواصل بين ذوى الهمم من ذوى الإعاقة السمعية وموظفى البنك.

بنك مصر يطلق حملة «شاور» لتذليل العقبات السمعية ويتيح 159 ماكينة ATM للإعاقات البصرية

وذكر بنك مصر أنه يخصص ماكينات صراف آلى لتلبية كافة احتياجات ذوى الهمم، فيمتلك البنك نحو 159 ماكينة صراف آلى فى القاهرة الكبرى وبعض محافظات الجمهورية والتى يمكن أن يتعامل عليها العملاء من ذوى الإعاقة البصرية.

من جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يوفر العديد من التيسيرات المختلفة لأصحاب الهمم؛ إيماناً منه بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وأحقيتهم أن يكونوا جزءًا من المجتمع، سواء فيما يتعلق بتقديم المنتجات والخدمات البنكية، أو وجودهم داخل الفروع وتسهيل مهامهم، أو تخصيص ماكينات صراف الآلى تناسب احتياجاتهم، أو إتاحة شرح الخدمات بطريقة لغة الإشارة وذلك من أجل تقديم العمليات المصرفية لهم بكل سهولة ويسر.

بنك القاهرة يتيح فتح الحسابات وإصدار بطاقات ميزة ومحفظة «القاهرة كاش» مجاناً

وعلى نفس المنوال كان بنك القاهرة من أوائل البنوك العاملة فى مصر المعلنة عن احتفالها باليوم العالمى لذوى الهمم، وذلك من خلال مشاركته فى مبادرة الشمول المالى برعاية البنك المركزى، من خلال إتاحة فتح حساب توفير مجاناً وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقتى ميزة للخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدماً بدون رسوم، وتميز بنك القاهرة بالإصدار المجانى لمحفظة «القاهرة كاش».

من جانبه، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن البنك يسعى لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة خاصة لذوى الهمم لأنهم الأبطال الحقيقيون، مشيراً إلى دعم البنك للبطل العالمى شريف عثمان احتفالاً بفوزه بكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى للمرة الخامسة على التوالى.

وذكر أن البنك يحرص على تعزيز قاعدة عملائه الجدد من مختلف شرائح المجتمع خاصة غير المتعاملين من قبل مع المنظومة المصرفية من خلال مشاركته فى كافة الفعاليات التى تدعم خطط وتوجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، معبراً عن اعتزازه بالجهود المتواصلة التى يبذلها البنك المركزى بتبنيه وتشجيعه للبنوك للمشاركة فى مبادرات الشمول المالى.