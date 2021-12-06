4 أنواع من شهادات ادخار الأفراد بأكبر البنوك الخاصة.. تعرف عليها

تسعى البنوك المحلية جاهدةً لتعزيز الشمول المالي وذلك وفقاً لخطة الدولة التي يقودها البنك المركزي المصري، ما يدفعها إلى إصدار العديد من المنتجات والخدمات الخاصة بالأفراد، خاصة الأوعية الادخارية، وذلك لجذب مزيد من العملاء وزيادة عدد المتعاملين وتوسيع قاعدة العملاء.

لماذا يفضل الأفراد إيداع مدخراتهم في الشهادات؟

فيما تتصدر شهادات العائد الثابت والمتغير قائمة أوعية الادخار المصرفية، وذلك لاهتمام البنوك بإضافة مزايا إلى تلك المنتجات التي يتم طرحها والتي تحقق أعلى عائد على مدخرات الأفراد، بأفضل سعر فائدة.

كذلك، تتميز شهادات الادخار بأنها الأوعية الاستثمارية الأكثر أماناً للأفراد خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى أنها معفاه من الضرائب، وتكاد تكون خالية المخاطر.

وتتيح البنوك الخاصة العاملة في مصر لعملائها العديد من أنواع شهادات الادخار، من حيث العملة أو الآجال، وبدوريات عائد متعددة، بمعدلات فائدة متباينة.

تعرف على الشهادات الادخارية من أكبر البنوك الخاصة

وعلى مستوى الشهادات الادخارية داخل أكبر مصرف خاص بالسوق المحلية من حيث الأصول، البنك التجاري الدولي، حيث يقدم البنك شهادات الادخار بالعملة المحلية والأجنبية، متنوعة العائد والآجال، كالتالي:

شهادات العائد الثابت بالجنيه المصري

- متوفرة بآجال: 3 و5 و7و 10 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- احتساب العائد:

الثلاثية: شهري وربع سنوي ونصف سنوي وعند موعد الاستحقاق.

الخماسية: شهري وربع سنوي ونصف سنوي وعند موعد الاستحقاق.

السباعية وشهادة العشر سنوات: العائد شهري فقط

شهادات العائد المتغير

- بالعملة المحلية فقط.

- متاحة بأجل 3 سنوات فقط.

- تبدأ من 6 آلاف جنيه مصري

- العائد متغير وفقاً لأسعار الإيداع والخصم المعلنة من المركزي المصري

شهادات العائد التراكمي

- بالعملة المحلية فقط.

- تبدأ من 5 آلاف جنيه مصري ومضاعفاتها.

- دورية العائد: يصرف فقط عند موعد استحقاق الشهادة.

شهادات الادخار بالعملة الأجنبية

- متوفرة بآجال 3 أو 5 أو 7 سنوات.

- الحد الأدنى للشهادة 1000 دولار أمريكي أو يورو ومضاعفاتهما.

- شهادات اليورو متوفرة بأجل 3 سنوات فقط.

شروط الحصول على شهادات الادخار من «التجاري الدولي»

-الحد الأدنى لشراء شهادات الإدخار ذات العائد الثابت: 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

-أن يكون عميل للبنك ولديه حساب مصرفي

-بعد انتهاء مدة الشهادة لا تجدد تلقائياً

مزايا شهادات الادخار من البنك

- الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة شهادة الادخار.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من إصدار الشهادات ذات العائد الثابت، و12 شهر للعائد المتغير.

- الشهادات تصدر بالعملة المحلية، أو اليورو أو الدولار الأمريكي.

- العائد يتم احتسابه وفقاً لنوع الشهادة: ثابت، ومتغير، وتراكمي.

- يتم صرف العائد شهرياً، أو ربع سنوياً، أو نصف سنوي أو سنوي، أو عند موعد الاستحقاق.