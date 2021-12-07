سمير صبري: لم يكرموني في مهرجان القاهرة وبينسوني

كشف الفنان سمير صبري، أنه كان من مؤسسي مهرجان القاهرة السينمائي، كما قدم للسينما حوالي 130 فيلمًا، ورغم ذلك فإن مهرجان القاهرة الدولي للسينما لم يكرمه، معقبًا: «ممكن بينسوني، أو بيشوفوا إن شخصيتي كمقدم برامج طاغية على شخصيتي كممثل سينمائي»، موضحًا أنه لا يهتم بهذه التكريمات ولم يحصل على أي تكريم عن أفلامه السينمائية من أي مهرجان.

وأضاف «صبري» في لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، ويقدمه الإعلامية لميس الحديدي مساء الاثنين، أنه جميع أفلامه كانت مبهجة، ولكنه لا يستطيع تقييمها ولكنه سعيد بمسيرته المهنية والفنية وأنه كان مؤديًا غير مزعج أمام الجمهور، مشددًا على أنه درس كيفية خروج الأصوات لإتقان التحدث، كما مثل جميع الأدوار الفنية ومنها الأكشن مثل فيلم «جحيم تحت الماء»، كما أدى أدوارا كوميدية ورومانسية.

دعوة من المهرجان

وشدد على أنه منذ ثلاث سنوات وجهوا له دعوة في مهرجان القاهرة السينمائي، وتوقع أنهم سوف يكرمونه على أعماله السينمائية، ولكنه فوجئ بأنهم كرموه لإقامته حفلات للمهرجان، مشددًا على أن التكريم الحقيقي بالنسبة له هو عندما يرى الناس في الشارع ويتحدثون معه عن أفلامه ويبدون إعجابهم بهذه الأفلام.

وكشف أنه لم يحب العمل في المسلسلات، لأنه يوجد بها تطويل كثير، لافتًا إلى أنه شعر بأن موهبته الحقيقية ظهرت أمام ميكروفون الإذاعة، مشيرًا إلى أنه ما زال يقدم برنامجًا على الإذاعة.

رسالة إلى المطلقين

وعن حياته الخاصة، كشف أن والداه انفصلا في سن مبكرة، وكل منهما تزوج من شخص آخر، وهو يحترم رغبتهما في هذا الأمر، موجهًا رسالة إلى المطلقين قائلا: «أبويا وأمي انفصلا بشكل راقٍ ولم يحدث بينهما مشكلات أو أن أحد منهما عاب في الآخر، وكانت أمي تقول لي: (أبوك أفضل رجل في الدنيا)، والعكس صحيح حيث كان أبي يخبرني بأن أمي أفضل سيدة في الدنيا».