سمير صبري عن أغنية «محتار أنا ويا البنات»: «اتكتبت خلال تصوير فيلم»

كشف الفنان الكبير سمير صبري، عن كواليس بعض أغانيه في الأفلام، قائلا: «أفلامي كلها مبهجة، وأغنية «محتار أنا ويا البنات» كانت جديدة، وجرى كتابتها خلال تصوير فيلم «حب وكبرياء» وتوفي أحد أقرباء الفنانة نجلاء فتحي خلال تصوير الفيلم، فكانت حزينة داخل غرفتها».

الخروج لتناول وجبة سمك

وأضاف «صبري»، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الاثنين، «طلعت لنجلاء فتحي فقولتلها أنا من الإسكندرية وعاوز أأكلك أكلة بسيطة ونرجع ننام علطول، واقتنعت وروحنا مطعم شهير، وفيه 4 موسيقيين، ومتعود لما أروح هناك أمسك الميكروفون وأغني معاهم».

وتابع: «نجلاء قعدت مهمومة روحت أنا ماسك الميكروفون وغنيت أغنية فرنساوي، وبعد شوية لقيتها بتهز رأسها، فلقيت الأستاذ حسن الإمام كان قاعد وراها وقالي استمر استمر، فجأة الأستاذ صلاح جاهين نادهلي ولقيته كاتب على ورقة بفرة «محتار أنا ويا البنات محتار أخبي في قلبي ولا أقول وإن قولت يمكن مش أصول» قالي قولها بالعربي ومسكت وقولتها».

غناها لنجلاء فتحي

ووصل: «وأنا بغني نجلاء فتحي لقيتها بتهز رأسها بردو راح صلاح جاهين مسكها من إيدها ومقومها قدامي لتشجعني، ومديت إيدي ماسك الميكروفون والكلام وماسكها هي وبغني الأغنية العربي اللي أنا مش حافظها، أخدت نص ساعة والناس بتصقف مبسوطة من الغنوة ولما قعدنا لقينا نجلاء فكت».

وأوضح أن رمسيس نجيب طلب من حسن الإمام بإضافة الأغنية للفيلم، «أنا مكنتش عارف هو مبسوط ولا زعلان، وقال هنصور الأغنية دي في المنتزه بعد بكرة وقد كان، الأغنية دي بحبها أوي».