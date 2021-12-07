إيمان الحصري عن مشاركتها في حفل «طريق الكباش» بعد الوعكة: «فرحت وخوفت»

كشفت الإعلامية إيمان الحصري، تفاصيل مشاركتها في احتفالية طريق الكباش الذي أقيم بالأقصر، يوم 25 نوفمبر، وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ذكرت أنها بعد عودتها بـ 15 يوما من ألمانيا نصحها الأطباء بالراحة من أجل استكمال العلاج والنقاهة، «كلموني قالولي عاوزينك تشاركي معانا، أنا مكنتش متابعة فترة تعبي إيه اللي بيحصل، بس أنا كنت عارفة أن فيه حدث عالمي، فرحت جدًا وخوفت جدا، لأني كنت لسه راجعة من تعب، وشكلي كان تعبان وخسيت كتير»، موضحة أن المشاركة في حفل طريق الكباش شرف لأي شخص.

القائمون على تنظيم الاحتفالية راعوا ظروفها الصحية

وأضافت «الحصري»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، أنها سافرت إلى الأقصر وبدأت في عمل البروفات، «بصراحة كانوا بيراعوا إني لسه راجعة من التعب، وكنت خايفة جدا من ردود الفعل، بس لاقيت ولا أجمل ولا أحسن من كده، حسيت إن ربنا بيقولي إنتي اتبهدلتي جامد كام شهر، فيه حاجة طيبة حصلت في وسط حاجات كتيرة مش طيبة»، مستطردة: «انبسطت أوي أني شاركت، ولاقيت فيه ناس فرحانة، طول الوقت بشتغل، بس فرحت أوي لما لاقيت فرحة الناس بعودتي، بقيت مبسوطة جدا».

مهنة الإعلام صعبة للغاية

وأشارت الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن مهنة الإعلام صعبة للغاية، «بنشوف الناس بتحبنا ولا لأ، بقينا نهتم أوي أن الناس تكون راضية على اللي بنقدمه، لما حصل التعب لاقيت كتير بيدعولي، بس أولوياتي اختلفت بعد التعب، لما تعيشي فترة صعبة تلاقيكي بتكلمي نفسك، هو أنا لما كنت بضايق كان إيه اللي مزعلني ولا إيه اللي ضايقني، الصحة أهم حاجة في الدنيا كلها، لا الفلوس ولا المعجزات ولا أشطر ناس في الدنيا ممكن تعوض هذا الأمر، الصحة بجد حاجة مهمة جدا لازم نحافظ عليها، وبقيت أنصح أصحابي بكلام جد مش بكلام إنشائي، لا كلام جربته بنفسي».