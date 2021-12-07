إيمان الحصري عن وعكتها: «رغم الأمل.. جات فترة قولت خلاص تعبت وكفاية»

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنها عندما بدأت في التحرك قليلًا بعد تحسن حالتها عقب تعرضها لوعكة صحية، قدمت طلبا لمستشفى وادي النيل بالخروج بإذن لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة فقط، «كانت أحسن لحظة في حياتي، أول ما ركبت العربية كانت لحظة فرح، عملنا فرح داخل العربية، مكنتش مصدقة نفسي، ولا كنت متوقعة إني أقوم من هذه الوعكة الصحية، لأني رغم إني كان عندي أمل في إن حالتي ستستجيب للعلاج، جات لحظات كده أني خلاص تعبت وقولت كفاية».

لا أنسى أبدًا يوم خروجي من المستشفى للمنزل

وأضافت «الحصري»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، أن يوم خروجها من المستشفى لا يمكن أن تنساه نهائيا، «عرفت قيمة الزحمة، لأني كنت مبسوطة وأنا شايفة العربيات وشايفة الناس، دخلت البيت فرحت أوي مع إني كنت بروح البيت كل يوم قبل مرضي، نمت في سريري، ودخلت حمامي، وشميت ريحة تانية غير رائحة المستشفى، قلت الحمد لله رب العالمين».

عادت للمستشفى بعد انتهاء مدة الإذن «بالدموع»

وأشارت الإعلامية إيمان الحصري، إلى أنه بعد انتهاء الإذن الخاص بها، عادت إلى المستشفى مرة أخرى لكن بالدموع، «رجعت المستشفى وأنا بعيط، بس كان لازم أروح المستشفى عشان أكمل العلاج، فكرت في السفر للخارج، عشان محتاجة أخذ فرصة بره، وبدأنا نسأل أكتر من مكان، لكن حظي كان كويس أني عندي أصحاب فاهمين»، موضحة أن الإعلامي أحمد فايق، صديقها، هو من عرفها على الدكتور هشام عاشور، الذي ساعدها كثيرًا في حالتها الصحية.

إيمان الحصري تُشيد بـ هشام عاشور: ده ملاك

وتابعت: «الدكتور هشام عاشور ده ملاك، من غيره مش عارفة كنت هعمل إيه، بس الأطباء نصحوني بالسفر للخارج، لأن أي شبهة غلطة هيبقى فيها حياتي».