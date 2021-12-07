إيمان الحصري: حسيت بنعم ربنا أثناء مرضي.. الأكل والشرب كان بأنابيب

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنه من أكثر الأشياء الصعبة التي مرت بها أثناء الوعكة الصحية الأخيرة، هو أنها لم تكن حرة، «جسمي كله كان ماشي بأجهزة، وأنا بتحرك بيكون معايا أجهزة كتيرة جدًا عشان أفضل عايشة»، موضحة أنها عندما خرجت من العناية المركزة في مستشفى وادي النيل إلى غرفة عادية، كان مصدر سعادتها، «كان عندي وقت كتير أقعد مع نفسي، كنت بحمد ربنا على النعم، الأزمة المرضية دي حسستني بنعم ربنا علينا كلنا، كنت بسمع الكلام ده قبل كده بس بشكل إنشائي، بس بالفعل حسيت بنعم ربنا علينا كلنا».

تحسنت حالتي بعد الخروج من العناية المركزة في مستشفى وادي النيل

وأضافت «الحصري»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي يُعرض على قناة «dmc»، مع الإعلامية إسعاد يونس، أنها كانت في غرفة المستشفى تتخيل عندما كانت تسير بمفردها، «كنت بعمل حاجة لنفسي، بس بعد ما دخلت المستشفى، حتى عشان أتعدل على السرير كنت محتاجة مساعدة، قبل كده كنت بتصرف في حياتي بأكل وبشرب وبلبس بشكل طبيعي، بس لما دخلت المستشفى، كانت التغذية عن طريق الأنابيب أكل وشرب وكله»، وظلت بعد الخروج من غرفة العناية المركزة تتحرك داخل المستشفى بشكل بسيط وتحسنت حالتها.

نعم ربنا على كل شخص كبيرة أوي.. مكنتش حاسة بيها

وتابعت الإعلامية إيمان الحصري: «إحنا عندنا نعم كبيرة أوي الواحد مش حاسس بيها، عشان القلب يدق ده معجزة في حد ذاتها، لو شخص مريض محتاج جهاز يخلي قلبه يدق، وجهاز عشان التنفس وجهاز عشان المعدة، إنما بصحتك الطبيعية الحاجات دي بتتعمل تلقائي»، موضحة أنها فكرت في السفر للخارج لاستكمال العلاج، كما أن الأطباء هم من شجعوها على خطوة استكمال العلاج في الخارج، طلبت أخرج من المستشفى عشان قعدت فيها كتير أوي، كان نفسي أشوف الشارع، وأنام على سريري، وألبس لبسي».