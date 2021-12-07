إيمان الحصري: طبيب في ألمانيا بكى بسبب حالتي.. «وصفوني بالمقاتلة»

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنها عندما دخلت المستشفى في ألمانيا وتم عرض حالتها على طبيب، من أفضل أطباء أوروبا، بكى الطبيب بسبب سوء حالتي، «الدكتور لقى حاجات مش منطقية، استغرب من كمية الأخطاء الطبية اللي حصلت في حياتي ودمرت صحتي كده، وعرف فعلا أن تم التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل خاطئ، فبكى وقالي أنا بعتذر لك بالنيابة عن كل أطباء العالم بسبب ما تعرضتي له»، موضحة أنه قبل إجراء العملية بأسبوعين تم التحضير جيدًا للعملية، «كان عندي أمل كبير في ربنا، وكان عندي وعود وأحلام».

وقَّعت على إقرار بأن العملية الجراحية قد تؤدي لوفاتي

وأضافت «الحصري»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي يُعرض على قناة «DMC»، مع الإعلامية إسعاد يونس، أنها وقَّعت على إقرارات من بينهما إقرار بأن العملية قد تؤدي إلى الوفاة، فبالرغم من أن نسبة نجاح العملية موجود، لكن بسبب الأخطاء الطبية التي حدثت سابقًا، جعلت نسبة نجاح العملية ليس كبيرا، «قلت لهم أنا مش عاوزه أسمع حاجة، اعملوا العملية وخلاص، لأنها عملية مش اختيارية بل عملية إجبارية، يعني هتتعمل هتتعمل، عملت العملية واستمرت 6 ساعات، والحمد لله بقيت أدخل في مرحلة تحسن».

الأطباء أبلغوها بأن العملية نجحت بنسبة 100%

وأشارت الإعلامية إيمان الحصري، إلى أن الأطباء أبلغوها بأن العملية الجراحية نجحت بنسبة 100%، «طمنوني وقالوا هتبقى طبيعية وتمشي طبيعي وتتكلمي طبيعي، الألم الحمد لله مشي بشكل تدريجي، كنت بأخذ مسكنات بس لما كان صعب أتخلص من هذه المسكنات، وكان فيها نسبة إدمان»، مؤكدة أن الأطباء وضعوا خطة علاجية لها بشكل تدريجي للتخلص من هذه المسكنات، كما أن الأطباء وصفوها بالمقاتلة، «قالولي لو مكنتيش مقاتلة كان زمانك ميتة، وتم سحب كل المسكنات، وقالولي الطب في مصر عظيم، وقعدت شوية بره المستشفى».

كنت أخشى المجهول بعد إجرائي للعملية الجراحية

وأشارت إلى أنها ظلت في ألمانيا فترة بعد إجراء العملية، خارج المستشفى، «كان عندي متابعات، واطمنت إني كل حاجة كويسة قالولي كل حاجة بقت كويسة، ممكن تمشي، بس كنت خايفة من المجهول، كنت خايفة التعب يرجع تاني، بس قررت أنزل مصر وقولت لازم الحياة ترجع بشكل طبيعي، وإدوني بعض المحاذير أمشي عليها فترة».