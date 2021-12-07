إيمان الحصري: مستشفيات بالخارج رفضت حالتي.. «نسبة شفائي كانت ضعيفة»

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنها ظلت في مستشفى وادي النيل، ونصحها الأطباء بالسفر إلى الخارج، «الأطباء نصحوني آخد فرصة بره، التقارير بتاعتي كانت مسافرة قبلي، وكان فيه حالة ذهول من الحالة والكلام مش مطمئن لما بيشوفوا التقارير بره، بس فيه مستشفيات قالت إن شاء الله هيكون فيه حل، وفيه كلام جالنا إن فيه مستشفيات بره رفضت الحالة لأن نسبة الشفاء لم تكن كبيرة»، موضحة أن الله عز وجل هداها وتم الاستقرار على السفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، «سافرت ألمانيا وأنا بحالة مش كويسة خالص، وفكيت كل الأجهزة».

الناس دعت لي كتير.. والبعض عمل لي عمرة

وأضافت «الحصري»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، أنها استبدلت كل الأجهزة بأدوية، «كان عندي أمل، قولت يا رب أنا مسافرة بحالة صعبة، يا رب أرجع بحال أفضل، طول الوقت كنت بدعي، وعرفت كمان أن الناس كلها بتدعيلي، وفيه ناس عملت لي عمرة، وفيه ناس ولعت لي شموع، وناس دعت لي في وقفة عرفة وفي وقفة عيد الفطر، فشعرت وقتها أن التحسن البسيط اللي طرأ على الحالة كان له علاقة بطاقة الدعاء اللي الناس كانت بتدعهولي».

مجرد التفكير في أني أعود زي زمان كان حلم بعيد

وتابعت الإعلامية إيمان الحصري: «مكنتش بقول غير يا رب مش حتى عاوزة أرجع زي الأول، بس أنا عاوزة أرجع كويسة، كان تفكيري إني أرجع زي زمان ده حلم بعيد، لكن كنت بتمنى أرجع بس أعتمد على نفسي، حسيت إن روحي مسجونة في جسد مريض، إحساس وحش أوي، حاسة من داخلي عاوزة أعمل كل حاجة، وعاوزة شغلي، وطاقة كبيرة محبوسة داخل جسمي، ومش عارفة أعتمد على نفسي، سافر معايا محمد أخويا وعاليا بنتي، كانوا معايا طول الفترة، بعد ما نزلنا بدأت أعمل التحاليل والأشعة المطلوبة، مع أكبر الجراحين في أوروبا كلها».