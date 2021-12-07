بين الأمومة والطمع.. أسباب الطلاق من وجهة نظر فاتن موسى ومصطفى فهمي

أزمة جديدة يشهدها الوسط الفني منذ فترة بعد إعلان الإعلامية اللبنانية فاتن موسى طلاقها المفاجئ من الفنان مصطفى فهمي، بينما ذكر الطرفان أسباب الطلاق من وجهة نظرهما في بيانات صحفية أو عبر المحامين في الأزمة التي وصلت فصولها للنيابة العامة وشهدت اتهامات متبادلة بين الطرفين بسرقة متعلقات فاتن موسى واقتحام شقة مصطفى فهمي، واختلفت أسباب الطلاق التي ساقها الطرفان في بياناتهم أو عبر التصريحات التي خرجت من الممثلين القانونيين، والتي نرصدها لكم كما يلي:

محامية فاتن موسى تكشف أسباب الطلاق

إيناس فوزي محامية الإعلامية فاتن موسى، كشفت تفاصيل جديدة عن أسباب الطلاق الذي وقع بين موكلتها فاتن موسى ومصطفى فهمي، مشيرة إلى أن رغبة موكلتها في الأمومة أحد الأسباب الأسباب الخفية للطلاق.

وأوضحت في لقاء مع برنامج «ET بالعربي» أنها طالبت زوجها برغبتها في أن تكون أمًا أكثر من مرة، مؤكدة أنه كان يتهرب من الأمر، ومع إصرارها قام بتطليقها أثناء تواجدها في العاصمة اللبنانية بيروت، لتتفاجأ وهو عكس ما أعلنه مصطفى فهمي في بيانه الأخير، الذي قال فيه إن والدها وشقيقها كانا على علم بالطلاق.

وتابعت: «الأمومة كانت أمنية فاتن موسى وطالبت بها أكثر من مرة، وهو ما يقابله مصطفى فهمي بأعذار مستمرة، ومع حاجتها للأمومة، قالت إنها هتنفذها ومن الوقت ده بدأ الغدر بيها».

مصطفى فهمي يتحدث عن أسباب الطلاق في بيان عن فاتن موسى

بينما تحدث الفنان مصطفى فهمي في بيان له عن أسباب الطلاق جاء فيه: «تناقشنا في موضوع الطلاق أكثر من مرة، بعلم والدها وشقيقها، على أن يتم بالتراضي، بعد أن أصبحت الحياة الزوجية بيننا مستحيلة، وتدعي أني أخذت ملابسها وأحذيتها»، مضيفًا: «فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس ومقتنيات اشتريتها لها من أموالي، إلى جانب سيارة جديدة كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق، وعرضت عليها كل هذه المبالغ والمقتنيات عرضا قانونيا، وقد استلمت إنذار العرض، وعلمت به علم اليقين».

أسباب الطلاق أنها تريد تحقيق ثروة طائلة

واتهم مصطفى فهمي طليقته فاتن موسى بأنها تريد تحقيق ثروة مالية طائلة على حسابه: «لا تريد مستحقاتها القانونية فقط، لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابي، فلم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي، حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقة تسمى (الروشة) قيمتها 3 ملايين دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهرة بمبلغ 12 مليون جنيه، وطلبت مني شراء شاليه في الساحل باسمها، لا تقل قيمته عن 6 ملايين جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنة قيمته لا تقل عن 4 ملايين جنيه».

مصطفى فهمي: زواجها مني كان مشروعا للتربح

وتابع: «تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي.. رغم أنها لا تعمل، وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها، وأن زواجها مني ليس إلا مشروع للتربح والكسب المادي والشهرة، والاستفادة من مكانتي الفنية، وطلقتها لهذا، ولأسباب أخرى عديدة».

وأضاف: «وصنت لها كرامتها وماء وجهها، ولم أرغب في الخوض في أسباب الطلاق على الملأ، وعرضت عليها كل مستحقاتها القانونية بإنذارات رسمية، استلمتها وتعلم بها علم اليقين، إلا أنها أرادت تحقيق المزيد من الأرباح قبل أن تخرج من حياتي، سواء أرباح مادية أو معنوية، وتحقق شهرة لاسمها، ليتردد على ألسنة الناس.. في مظلومية من افتعالها وخيالها».