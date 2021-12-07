إيمان الحصري: تفكيري كان في بنتي أثناء مرضي..«اتمرمطت وخلصت كل العياط»

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن الهم الكبير الذي كان يشغلها أثناء الوعكة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية على مدار 8 شهور، هو ابنتها عاليا، «أي حد هيتعب قلبه هيوجعه على عياله، أنا كنت خايفة أوي، وعمالة أقول بنتي صغيرة حرام تعيش تجربة زي دي، بس لو كان القدر بقى أني أموت يبقى خلاص، الحمد لله»، موضحة أن الوعكة الصحية التي مرت بها جعلها أهدى بكثير مما سبق، «بقيت أهدى، لأني شوفت الاكتئاب اللي بجد والزعل اللي بجد والوجع اللي بجد، بقيت شخص الحمد لله لازم يقف على رجلية».

أي شخص يمارس حياته بشكل طبيعي عليه أن يحمد الله كثيرا

وأضافت «الحصري»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على قناة «dmc»، أن أي شخص قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي عليه أن يحمد الله كثيرًا ليلًا ونهارًا، «أنا بقيت أكثر إحساسًا بأي شخص مريض، كنت في البرنامج اللي بقدمه مساء دي إم سي بنساعد الحالات الإنسانية والحالات المرضية، بحس إن مهنتنا رغم أهميتها، لكنها لا تكمل إلا بحل مشاكل المواطنين، بحس أن شغلي ليه لازمة لما الواحد يساعد الناس، أو يتدخل ويساعد مريض في علاجه، كنا بنساعد المريض بس بقيت أحس بيه من جوايا دلوقتي».

الأطباء نصحوني بنسيان تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها

وأشارت الإعلامية إيمان الحصري، إلى أنها أثناء تواجدها في العناية المركزة، لم تكن تعلم النهار من الليل سوى بنور الشرفة فقط، «نسيت نفسي تمامًا، لا عارفة قاعدة يوم ولا اثنين ولا عشرة، أنا مش حابة أفتكر التفاصيل، لأن الأطباء نصحوني إني لازم أنسى التفاصيل عشان أقدر أكمل»، موضحة أنها قررت أن تعود وتقف على قدميها من جديد، «لازم أكون قوية، أنا اتبهدلت في التجربة دي واتمرمطت، وخلصت العياط كله في الفترة دي ما بين الألم والتعب والخوف والقلق».