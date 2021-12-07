الصحفيين تعتمد نتيجة لجنة القيد بعد اجتماع المجلس اليوم

يجتمع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، الواحدة ظهر اليوم، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالنقابة، وأبرزها اعتماد نتيجة لجنة القيد «تحت التمرين» التي عقدت الشهر الماضي لـ540 متقدما على 3 أيام.

اعتماد لجنة القيد

وعقدت لجنة القيد برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل النقابة، العديد من الاجتماعات مؤخرا، لاعتماد أسماء المقبولين ممن تقدموا للحصول على عضوية نقابة الصحفيين، من الصحف المعتمدة التي لها تكويد في النقابة، وانتهت اللجنة من إعداد تقريرها، المقرر أن يشتمل على عدد المقبولين وعدد المؤجلين والمرفوضين.

نقابة الصحفيين

وبعد اعتماد مجلس نقابة الصحفيين لنتيجة القيد اليوم، سيتم إعلان كشوف النتيجة، في ظل توقعات بقبول نحو نصف العدد المتقدم، للحصول على عضوية النقابة والقيد في جدول تحت التمرين.

وعقدت لجنة القيد يوم السبت 13 نوفمبر للمتقدمين من رقم 1 وحتى 179، بينما عقدت الجلسة الثانية يوم الأحد 14 نوفمبر بدءا من الرقم 180 وحتى 259، ثم عقدت جلستها الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر الماضي من رقم 260 وحتى 540، واشترطت اللجنة على المتقدمين ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي أثناء الحضور.

دورات تدريبية

وكانت لجنة التدريب في نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو المجلس، عقدت دورات تدريبية للمتقدمين إلى لجنة القيد خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بـ5 مجموعات، وجرى إعلان أسماء كل مجموعة أسبوعيا عبر موقع نقابة الصحفيين، طبقا للترتيب الأبجدي كما ورد من لجنة القيد، فضلا عن مشاركة عدد من رموز المهنة ورؤساء التحرير في المحاضرات التي حضرها المتقدمون للجنة.

وأعلنت اللجنة برئاسة الرمحي آنذاك، سداد مصروفات التدريب بخزينة النقابة، كما سمحت بدفع المصروفات بالتقسيط على دفعتين الأولى قبل بداية التدريب، والدفعة الثانية بعد شهر، حيث بلغت قيمة الرسوم 1000 جنيه، حسب ما أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين حينها.