«الصحفيين»: تكريم أول دفعة لخريجي «الواقع المعزز» والعالم الافتراضي

كرمت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس اللجنة، الزملاء الصحفيين خريجي الدورة التدريبية الأولى التي نظمتها اللجنة حول تقنيات «الواقع المعزز» والعالم الافتراضي.

نقابة الصحفيين

ومن جانبه، قال حماد الرمحي رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، إن هذه الدورة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، وأنه تم تنظيمها في نقابة الصحفيين لأول مرة، بهدف تعزيز وتطوير وتأهيل الصحفيين المصريين على تقنيات الصحافة الإلكترونية الحديثة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام.

وأضاف «الرمحي» بحسب بيان اليوم: «الدورة المتقدمة التي نظمتها اللجنة تحت إشراف خبيرة تكنولوجيا الإعلام، رضا الكرداوي، شملت مجموعة من المحاور الأساسية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحافة والإعلام من أبرزها: التعرف على التقنيات الحديثة لتكنولوجيا «الواقع المعزز»، ومهارات استخدام تقنية «الواقع المعزز» في مجال الإعلام الذكي، والتعرف على تجارب وسائل الإعلام الأمريكية والخليجية في ربط الإعلام المقروء بتقنية الواقع المعزز».

الواقع المعزز

وتابع: «فضلاً عن التدريب على صناعة نماذج «الواقع المعزز» وربط الصورة الصحفية في الصحافة المكتوبة بالفيديوهات أو الصوت أو المجسمات (3D)».

وأردف: «بالإضافة إلى التعرف على استخدام هذه التقنية في مجال الإعلانات والتعليم الذكي وفتح آفاق عمل جديدة للصحفيين».

وأشار حماد الرمحي رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب إلى أن الدورة اشترك فيها نحو 30 صحفياً وهم: أحمد خميس، وإسلام لطفي، وأشرف البهي، وإيمان مطر، وآية عاكف، وساميه فاروق، وسحر عبدالفتاح، وسيد الأسكندراني، شهيناز عزام، وشيماء جلهوم، وعبده زعلوك، وكريم فهمي، ومحمد رجب، ومحمد عثمان، ومحمود درغام، ومروة عباس، ومنار فكري، ومها حسين، وناهد عبدالحي، وهناء شلتوت، ووسام عبدالفتاح، ونوران عمر.