وفد من الصحفيين السودانيين يزور لجنة التدريب بنقابة الصحفيين

استضافت اليوم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين وفداً إعلامياً من الصحفيين والإعلاميين من جمهورية السودان الشقيقة، وذلك بحضور الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.

تدريب الصحفيين على الصحافة الحديثة

تأتي زيارة الوفد السوداني للاطلاع على التجربة الأخيرة التي تنظمها نقابة الصحفيين في مجال تدريب الصحفيين على نظم وتقنيات ومهارات الصحافة الحديثة.

وفي كلمته، رحب حماد الرمحي رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة، بالوفد السوداني برئاسة الكاتب الصحفي جمال عنقرة، مشيدا بقوة ومتانة العلاقات المصرية السودانية عبر التاريخ.

واستعرض «الرمحي» تقريرا موسعا عن أعمال وأنشطة لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، مؤكدا أن اللجنة نجحت حتى الآن في تدشين نحو 100 برنامج تدريبي للصحفيين في جميع فنون الصحافة والإعلام استفاد منها حتى الآن 1226 صحفيا وصحفية خلال 2021.

تقنية الواقع المعزز فى الاعلام الإلكتروني

وأضاف أن لجنة تطوير المهنة والتدريب نظمت العديد من الدورات التدريبية من أبرزها، دورة الصحفي الشامل المؤهلة للتقدم إلى لجنة القيد، وجرى تنظيمها على 6 دفعات شملت الواحدة 100 صحفي، ودورة أساليب التفكير والدراسات المستقبلية بالشراكة مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا بوزارة الدفاع على 4 دفعات ضمت الواحدة 50 صحفيا.

ومن الدورات كذلك دورة تعلم برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، واشترك فيها 60 صحفيا، ودورة مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني «voice over»، واشترك فيها 70 صحفيا، ودورة تعلم تقنية الواقع المعزز في الإعلام الإلكتروني «Angmanted Reality»، واشترك فيها 30 صحفيا، ودورة فن الدوبلاج والفيديوهات الصحفية، واشترك فيها 50 صحفيا.

كما نظمت لجنة التدريب دورة مهارات التمثيل، واشترك فيها 16 صحفيا، ودورة الصحافة الإلكترونية، واشترك فيها 33 صحفيا، ودورة تعلم مهارات الفوتوشوب واشترك فيها 30 صحفيا، ودورة صحافة الموبايل «mojo» واشترك فيها 60 صحفيا.

وأشار إلى أن اللجنة نظمت كذلك دورة تعلم مهارات الديسك والكتابة الصحفية واشترك فيها 37 صحفيا، ودورة مهارات كتابة المحتوى الرقمي للصحفيين، واشترك فيها 30 صحفيا، فضلاً عن عدد من الدورات المتخصصة في اللغات والترجمة منها دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصحفيين وأسرهم، واشترك فيها 55 صحفيا، ودورة تعلم اللغة الإنجليزية لأبناء الصحفيين واشترك فيها 35 طفلا، ودورة تعلم اللغة الفرنسية للصحفيين وأسرهم واشترك فيها 20 صحفيا ومتدربا، وكذلك دورة تعلم اللغة الألمانية للصحفيين وأسرهم واشترك فيها 15 صحفيا ومتدربا.

دورة تدريبية حول محركات البحث «SEO»

كما شملت الدورات التدريبية دورة مهارات الإخراج الصحفي، ودورة مهارات وفنون الصحافة الاستقصائية، ودورة مهارات السلامة المهنية والأمان الرقمي خلال أزمة كورونا، ودورة تدريبية شاملة في فن الكاريكاتير، ودورة مهارات المراسل الحربى، و دورة مهارات المونتاج للأغراض الصحفية.

كما شملت دورة تدريبية حول محركات البحث «SEO» ودورة تدريبية عن فنون الصحافة الاقتصادية، ودورة تدريبية عن فنون الرسم والجرافيك، ودورة تدريبية حول تعلم مهارات اكتشاف الأخبار والصور والفيديوهات المفبركة.

واختتم أن تدريب الصحفيين والإعلاميين أصبح أمرا حتميا، ويمثل أولوية من أولويات الأمن القومي، لإعادة صناعة الوعي القومي العربي، والهوية العربية إلى سابق مجدها.