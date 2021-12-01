تاج الدين: نراقب اللقاحات بشكل مستمر لرصد الآثار السلبية النادرة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، حرص القيادة السياسية على الصحة العامة للمواطنين، ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي المتواصلة للوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا في مصر، مشيراً إلى أنَّ تجربة مصر في علاج فيروس كورونا رائدة وقادتها وزارة الصحة بكوادرها الطبية وتعاملت بخبرة كبيرة، إضافة إلى تلقيها دعما من الحكومة والوزارات وكل الهيئات الطبية.

الرئيس يتابع بشكل متواصل الوضع الوبائي الراهن

جاء ذلك خلال الندوة العلمية التي عقدت بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر وآخر ما توصلت إليه منظومة تلقي اللقاحات وطرق التعامل مع كل الحالات الطارئة في كل الأحوال.

الجامعة الألمانية بالقاهرة تستضيف مستشار الرئيس للصحة في ندوة علمية

وأكّد تاج الدين، أنَّ جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا متوفرة في مصر، مبينًا أنَّه يتمّ حالياً دراسة تطعيم الأطفال، مبينًا أنَّ مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن، معلنًا بدء هيئة الدواء المصرية إجراء التجارب السريرية لإنتاج لقاح مصري، موضحًا أنَّ مجلس الوزراء، قرر منح الجرعة الثالثة المعززة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والفرق الطبية.

وعن أثار تلقي المصل، قال تاج الدين، إنَّ معظم الآثار الجانبية المبلّغ عنها والناتجة عن لقاحات كورونا كانت طفيفة إلى متوسطة وتزول من تلقاء نفسها في غضون بضعة أيام، مشددًا على أنَّه يتمّ مراقبة اللقاحات بشكل مستمر لرصد الآثار السلبية النادرة.

شهدت فاعليات أعمال الندوة مشاركة الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، وأدار حوارها الدكتور محمد العزيزي عميد الكلية، ونسق اللقاء الدكتور رشا حنفي نائب العميد لشئون الطلاب والسفيرة نهاد ذكري مسئول تخطيط السياسات الدولية بالجامعة والدكتور أحمد منصو، وشهدت الندوة حضور أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية كما تمّ إذاعتها في بث مباشر في الحرم الجامعي.