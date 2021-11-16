تاج الدين عن انتهاء الموجة الرابعة: نتمنى بكرة بس لسه موصلناش للذروة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» الحقيقية في مصر أعلى بكثير مما تعلنه وزارة الصحة والسكان، فالأرقام المُعلنة هي التي تم تسجيلها في مستشفيات وزارة الصحة والسكان فقط، لكن هناك حالات أخرى كثيرة تُعالج خارج هذا الإطار، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحالات البسيطة والمتوسطة ليست في حاجة لدخول المستشفيات.

85 % من الحالات تُشفى بالعلاج المنزلي أو المتابعة المنزلية

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الوفيات التي تُرصد يوميًا لا تعني أن المريض أصيب بالفيروس في هذا اليوم، «ممكن يبقى المريض موجود في المستشفى منذ أسبوع أو اثنين أو ثلاثة، ويتوفى، وليس مصابا اليوم»، وقد تمثل هذه الوفيات بداية الإصابة في الموجة الرابعة، «85% من الحالات تُشفى بالعلاج المنزلي أو المتابعة المنزلية».

فيه دول الآن يتحدثون عن الموجة الخامسة من الفيروس

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الـ 15 % الآخرين، من بينهم 10% يدخلون للمستشفيات، و 5% يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، وأغلب الوفيات من هذه النسبة الـ 5%، كما رد على موعد انتهاء الموجة الرابعة: «والله نتمنى تخلص بكره، بس لم نصل لذروة الموجة الرابعة بعد، لازم عدد الإصابات يثبت عند حد معين وبعدين ينزل، وكمان فيه دول الآن يتحدثون عن الموجة الخامسة من الفيروس».

اللقاحات الخاصة بالأطفال

وتابع: «دولة أو اثنين اللي بدأت تطعيم الأطفال بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، إحنا لازم الأول نتأكد تمامًا من الجرعة المناسبة، بيتكلموا على ثلث جرعة للكبار، إحنا بنشوف ثلث المحتوى، ولا ثلث المادة الفعالة، دي حاجات تدرس بدقة علمية شديدة جدا لازم نتأكد من الأمان ونتأكد كمان أن الجرعات اللي محتاجينها لهذه الفئة التي تبلغ ملايين تكون متوافرة».