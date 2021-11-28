تاج الدين: لا جديد في تأثير أوميكرون على اللقاحات وشدة كورونا حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن حدوث متغيرات في فيروس كورونا المستجد، ليس أمرا جديدًا، وهو متوقع ومحتمل، لافتًا إلى أن متحور أوميكرون، جرى الإعلان عنه من منظمة الصحة العالمية في 24 نوفمبر، وأن هذا المتحور لم يرصد حتى الآن في مصر.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي، أنه حتى هذه اللحظة لم يثبت أي جديد فيما يتعلق بتأثير المتحور الجديد على انتشار المرض وشدته ونوعية الأعراض والعلاجات واللقاحات، وحتى هذه اللحظة لم يثبت أي جديد بالنسبة لهذه الأمور.

أعراض أوميكرون المعلن عنها حتى الآن تشبه كورونا والانفلونزا

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن ما جرى الإعلان عنه بالنسبة لأعراض أوميكرون حتى الآن، تشابه أي أعراض فيروسية مثل الإنفلونزا الموسمية وكورونا وأي نوع من الفيروسات، كما أن عدد الحالات المرصودة والمصابة بهذا المتحور على مستوى العالم، ليست كبيرة حتى الآن، ولا تشير إلى أي متغير جوهري.

وأشار، إلى أن هناك فجوة في الفترة الزمنية بين الإعلان عن المتحور في جنوب أفريقيا، وما تم رصده: «محدش عارف المتحور كان موجود بقاله أد إيه في بلد المنشأ».

ضرورة استشارة الطبيب المعالج

وشدد عوض تاج الدين، على ضرورة استشارة الطبيب المعالج في حال الشعور بأي أعراض مرضية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتًا إلى أن بعض الأعراض مثل آلام العضلات قد تكون نتيجة لتغير الطقس من السخن إلى البارد والعكس، أو استخدام أجهزة التكييف.

الجرعة التنشيطية الثالثة

ولفت تاج الدين ، إلى أن الجرعة التنشيطية الثالثة لا يشترط أن تكون من نفس نوع أو تقنية أول جرعتين، موضحًا أنه لا يوجد أي تغيير جذري في بروتوكول العلاج المصري حتى الآن.