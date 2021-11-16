«تاج الدين»: لدينا احتياطي استراتيجي كبير من أجهزة التنفس الصناعي

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مصر، «إحنا إدينا 33 مليون أو 34 مليون جرعة، منهم 22 أو 23 خدوا الجرعة الأولى، وباقي الفرق ما بين 34 لـ23 خدوا الجرعتين»، موضحًا أن المتاح حاليًا من اللقاحات في مصر 72 مليون جرعة، سواء اللقاحات المستوردة أو التي يتم إنتاجها محليًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جميع أنواع اللقاحات الموجودة في العالم متوافرة في مصر.

لدينا الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن أجهزة التنفس الصناعي متوفرة عددًا وهناك احتياطي استراتيجي كبير للغاية، كما أن هذه الخدمة يتم تقديمها في كل أنحاء مصر، سواء في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الصدر والحميات، كما أن هناك مستشفيات متخصصة للتعامل مع حالات التنفس الصناعي ولدينا الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع هذه الأجهزة.

تفاصيل لقاء عوض تاج الدين مع الرئيس السيسي اليوم

وعن لقائه اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه ناقش مع الرئيس عدة موضوعات في مقدمتها الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها، وضمان توافر كافة الأدوية والمستلزمات والأجهزة، وضمان اتاحة الأماكن لاستيعاب أي حالات متزايدة أو تحتاج لرعاية مركزة أو التنفس الصناعي.

وتابع: «وكان فيه توجيه بتوفير أماكن بديلة جاهزة لاستيعاب الحالات الأكثر من كده، وتوافر وسائل النقل والإسعاف في وصول المريض لتلقي العلاج في أقصى وقت ممكن، وتوفير اللقاحات، فيه لقاحات متوفرة بكميات كبيرة من مصادر متعددة، وفيه نوع من التدفق لهذه اللقاحات، ونحن نصل لتطعيم 40% من السكان بنهاية هذا العام».