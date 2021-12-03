أماكن انتشار القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية خلال ديسمبر بـ15 محافظة

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 61 قرية من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى 15 محافظة من محافظات الجمهورية، في إطار مبادرة «أيامنا أحلى» على مدار شهر ديسمبر الجاري، على أن تنتهي في 30 ديسمبر 2021.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» أماكن تواجد القوافل الطبية، والأيام المخصصة لكل محافظة من الـ15 محافظة المقرر انطلاق القوافل بها، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة ومبادرة حياة كريمة على مدار الساعة.

المحافظات المستهدف إطلاق القوافل بها

وتستهدف القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية، محافظات (القاهرة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر)، مع توفير كل الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع القوافل، بالإضافة إلى الكشف على الأطفال ومتابعة الحمل وتقديم خدمات المشورة لرفع الوعي الصحي عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها الإيجابي على صحة الأم والطفل، وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة القاهرة

وحدد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن القوافل تنطلق في محافظة القاهرة بقرى المرج الشرقية، الأندلس، الجزيرة القديمة، التابعين لمركز المرج، خلال أيام 26 و27 و28 من ديسمبر.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة الإسماعيلية

تنطلق القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة الإسماعيلية بقرى «السبع آبار الشرقية، السبع آبار الغربية، الواصفية» التابعين لمركز أبو صوير، خلال أيام 12 و13 و14 وخلال أيام 26 و27 و28 بقرى «سرابيوم، أبوسلطان، فنارة» التابعة لمركز فايد.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة الشرقية

وتنطلق القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة الشرقية بقرى «نشوة، طلحة بردين، بني عامر» التابعة لمركز الزقازيق، خلال أيام 12 و13 و14 من ديسمبر.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة البحيرة

وتنطلق القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة البحيرة بقرى «البريجات، كفر زيادة، الزعفران» التابعة لمركز كوم حمادة، خلال أيام 14 و15 و16 ديسمبر وخلال أيام 28 و29 و30 بقرى «الوفائية، طيبة، شركة الاتحاد» التابعة لمركز الدلنجات.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة السويس

تبدأ القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة السويس بقرى «السادات، العبور، حي الكويت» التابعة لمركز الأربعين، خلال أيام 7 و8 و9 ديسمبر، وخلال أيام 26 و27 و28 بقرى «الشروق، شندورة، الجلابيات» التابعة لمركز الجناين.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة كفر الشيخ

وتباشر القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة كفر الشيخ عملها بقرى «منشأة عباس، الورق، دمرو» التابعين لمركز سيدي سالم، خلال أيام 21 و22 و23 ديسمبر.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة القليوبية

وفي محافظة القليوبية تبدأ القوافل عملها في قرى «الدير، أجهزة الكبرى، ميت كنانة» التابعة لمركز طوخ، خلال أيام 21 و22 و23 ديسمبر.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة بور سعيد

تنطلق القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة بورسعيد بقرى «العاشر، الرضوان، السلام» خلال أيام 7 و8 و9 ديسمبر، وخلال أيام 19 و20 و21 بقرى «النورس، الحي الإماراتي، المناصرة».

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة الفيوم

وتنتشر القوافل في محافظة الفيوم خلال أيام 13 و14 و15 بقرى «الشواشنة، كحك بري، النزلة» التابعة بمركز يوسف الصديق.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة بني سويف

وفي بني سويف تبدأ القوافل عملها في قرى «أشمنت، دنديل، بهبيش، صفط راشين» التابعة لمركز ناصر، خلال أيام 16 و19 و20 و21 من ديسمبر.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة سوهاج

بينما تنطلق القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة سوهاج خلال أيام 20 و21 و22 بقرى «المحاسنة، الجواهين، العوامر بحري» التابعة لمركز جرجا.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة الأقصر

وبمحافظة الأقصر تنطلق القوافل خلال أيام 12 و13 و14 من الشهر الجاري بقرى «العضايمة، طفنيس، الشغب» التابعة لمركز إسنا، وخلال أيام 19 و20 و21 بقرى «المناه، الكرنك، العوامية» التابعة لمركز البندر.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة أسيوط

وتبدأ القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة أسيوط عملها خلال أيام 20 و21 و22 من الشهر الجاري في قرى «العونة، الشامية، تاسا» التابعة لمركز ساحل سليم.

القوافل الطبية المجانية للصحة الإنجابية بمحافظة قنا

كما تنطلق القوافل بمحافظة قنا خلال أيام 1 و2 و30 بقرى (أولاد عمرو، الساحلية، الإخصاص) التابعة لمركز قنا.

جدير بالذكر أن تلك القوافل تأتي ضمن القوافل الدورية التي تنظمها الوزارة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، حيث توفر الخدمات الطبية وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات المنتفعات من خلال أخصائيي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة، وذلك ضمن القوافل التي تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى المستهدفة، بدعم من الحكومة الكندية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.