«الصحة» لجنة علمية لتوعية المواطنين بأهمية أخذ اللقاح في المحافظات 

شددت وزارة الصحة والسكان، على أهمية تشكيل لجنة علمية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، خاصة في المحافظات الأقل في نسب الإقبال على التطعيم، لافتة إلى أن اللقاحات حائط الصد الأول للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وخفض نسبة الوفيات.

لجنة علمية لحث المواطنين على التطعيم

وأضافت الوزارة، على موقعها الرسمي عبر «فيسبوك»، أن الهدف من اللجنة، تشجيع المواطنين على أخذ اللقاح، وتوضيح أهمية اللقاح في تقليل المضاعفات الناتجة من فيروس كورونا، ومدى الدور الذي تلعبه اللقاحات في تقليل انتشار العدوى بين المواطنين في مختلف الفئات العمرية، ودور اللجنة يتمثل لشرح للمواطنين في المحافظات الأقل إقبالا على اللقاح بطرق صحيحة، تشجعهم على أخذ اللقاح.

الوضع الوبائي في مصر

وقالت وزارة الصحة، إنه جرى خروج 871 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات أمس، بعد حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 301308 حتى اليوم.

وكشفت الصحة في تقارير رسمية لها، أنه جرى تسجيل 902 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

الصحة لم نرصد أي حالات مصابة بأوميكرون

وأشارت الوزارة، إلى أنه لم يجري رصد أي حالة مصابة بمتحور «أوميكرون» في مصر حتى الآن من خلال معامل المركزية أو معامل وزارة البحث العالمي، موضحة أنها تتتابع عملية الفحص الجيني للحالات المصابة يوميا لرصد أي تغيرات في التكوين البروتيني للفيروس.