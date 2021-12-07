أنواع الدفايات الجديدة وأقلهم استهلاكا للكهرباء «لو عايز توفر»

مع قدوم فصل الشتاء وبرودة الجو، يسعى الكثيرون إلى شراء دفاية كهربائية لتدفئتهم في ليالي الطقس الباردة، ولكن استهلاك الكهرباء يجعل البعض يتراجع عن هذه الخطوة، ولكن هناك بعض الأنواع التي لا تستهلك الكثير من الكهرباء، لذا يجب على الشخص قبل الإقبال على عملية الشراء التعرف أولا على أنواع الدفايات وأيهم أفضل وأقل استهلاكا للكهرباء حتى لا يصطدمون بارتفاع قيمة الفاتورة.

وأوضح جهاز جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنواع الدفايات المتواجدة في الأسواق والتي يمكن للمواطنين شرائها وهي: الدفايات المشعة، دفايات الزيت_دفايات السيراميك_ دفايات الزيت.

أنواع المدفآت وأقلها استهلاكا للكهرباء

النوع الأول: المدفآت المشعة:

تسمى بدفايات البقعة المعينة، بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين، أو مكان معين، لذا هي أفضل خيار إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة.

مميزات المدفآت المشعة:

1_ذو كفاءة عالية

2- تتميز بان استهلاكها للكهرباء قليل.

3_ تستخدم طاقة أقل

عيوب المدفآت المشعة:

استخدامها في غرف النوم، أو أثناء النوم، ليس شئ مطمئن، لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الاختناق، الأماكن التي يمكن استخدام الدفاعات المشعة فيها تعد هذه الدفايات مناسبة لتسخين جزء أو مكان معين.

أسعار الدفايات في الأسواق

وفي السياق ذاته، تستعرض «الوطن» أسعار المدفآت في الأسواق وفق أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت.

يتراوح سعر الدفاية الشمعة الواحدة ما بين 100 إلى 150 جنيهًا. كما يتراوح سعر الدفاية الشمعتين مستويين للحرارة ما بين 150 إلى 220 جنيهًا.

- ويبدأ سعر الدفاية 3 شمعات بـ 3 مستويات للحرارة من 200 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.

يتراوح سعر الدفايات السيراميك، بين 700 إلى 2900 جنيه، حسب النوع والعلامة التجارية.

- وتتوفر الدفايات الزيت، في الأسواق بعدة أنواع وهي تتكون من عدة ريشات مثل 3، و5، و7، 8، 9، 11، 15 ريشة، وتبدأ سعرها من 1200 جنيه، وتصل لـ 3500 جنيه.