أسعار الدفايات 2021 وأنواعها بالسوق قبل موسم الشتاء: تبدأ من 100 جنيه

مع اقتراب فصل الشتاء، ترتفع مبيعات أسعار الدفايات، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة التي تصل لمستويات أقل من عام لآخر بعد تغيرات المناخ العالمية، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتمثل في أن بعض المباني قد تكون غير مهيئة للتعامل مع الحرارة المختلفة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماته الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، خطوات صيانة الدفايات في الشتاء، وأسعارها وأنواعها، وذلك في السطور التالية..

أسعار الدفايات 2021

قال أشرف هلال رئيس الشعبة العامة للأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن أسعار الدفايات ارتفعت هذا العام؛ لكن حتى الآن لم يتم تحديد نسبة الارتفاع بسبب عدم بداية الموسم، موضحًا أن الارتفاع له عدة أسباب منها زيادة تكلفة الشحن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الصاج، حيث ارتفع سعر الطن من 13 ألف جنيه إلى 28 ألف جنيه.

وأضاف: «هناك حالة من الركود في بيع الدفايات بسبب جائحة كورونا، موضحًا أن أغلب العملاء يلجأون إلى تصليح الدفايات القديمة بدلًا من شراء الجديدة».

نصائح عند شراء الدفايات 2021

وأضاف «هلال»: «هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الدفايات من السوق المحلي، وهي كالآتي:

- عند شراء الدفايات يجب اختيار محل تجاري، والتأكد من وجود سجل تجاري.

- أن تكون كرتونة الدفاية تحتوي على اسم المصنع، ورقم الموديل، وتاريخ التصنيع، والضمان، ومدته ومكانه.

- عند شراء الدفاية تجربتها أولا قبل الشراء.

- التأكد من جودة السلك الخاص بها بحيث يقل عن 4 مللم».

أسعار الدفايات 2021

ويتواجد في الأسواق المصرية أنواع مختلفة من الدفايات، منها الشعبي، والمستورد والأجنبي، والتي جاءت كالآتي:

- سعر الدفاية الشمعة الواحدة وهي من الأنواع الشعبية التي يتراوح سعرها ما بين 100 إلى 150 جنيهًا.

- سعر الدفاية الشمعتين مستويين للحرارة تتراوح ما بين 150 إلى 220 جنيهًا.

- الدفاية 3 شمعات بـ 3 مستويات للحرارة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.

- الدفايات السيراميك، وهي من أحدث أنواع الدفايات من 700 إلى 2900 جنيه، حسب النوع والعلامة التجارية وما إذا كانت مستوردة أو لا.

- الدفايات الزيت، وتتوفر هذه الأنواع الدفايات في الأسواق والمواقع التجارية، وهي تتكون من عدة ريشات مثل 3، و5، و7، 8، 9، 11، 15 ريشة، وتبدأ سعرها من 1200 جنيه، وتصل لـ 3500 جنيه.