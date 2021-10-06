استقرار أسعار الدفايات الكهربائية.. وتغير «السخانات»

سجّلت أسعار الدفايات الكهربائية استقرار في السوق المحلى فيما ارتفعت أسعار السخانات في السوق المحلى بقيمة 20 جنيهًا خلال عام، لتباع السخان 40 لتر بسعر 1120 جنيها مقابل 1100جنيها العام الماضي، وذلك بحسب تقرير للغرف التجارية.

الصاج والشحن أسباب ارتفاع الأجهزة الكهربائية

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة تجارة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الصاج والشحن دفعت بأسعار السخانات إلى الارتفاع متأثرة بالشحن والصاج وتراجع الانتاج.

وأضاف هلال، أن من أبرز الخامات التي شهدت أسعارها زيادة هي طن الصاج المجلفن عالميًا، حيث ارتفع من 12 ألف ليصل إلى 28 ألف جنيه للطن خلال الفترة الماضية.

وأعتبر رئيس شبعة الأدوات والأجهزة المنزلية، أن ذلك السبب الأكبر وراء ارتفاع أسعار السخانات، وأغلب الأجهزة الكهربائية التي تعتمد على الصاج في الصناعة، ضمن مدخلات الإنتاج.

أسباب استقرار أسعار الدفايات

وفى سياق متصل قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن استقرار أسعار الدفايات يأتي بسبب عدد كبير من المستهلكين فضلوا استعمال الدفايات القديمة عن الشراء الجديد، مضيفًا مما ساهم في تراجع حجم الاستيراد بشكل كبير بعد ارتفاع أسعار نولون الشحن، وخاصة للدفايات في فصل الشتاء.

وأكد نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على وجود مخزون كبير، مشيرًا إلى أن أغلب الدفايات الموجودة في السوق على درجة كبير من الأمان ومطابقة للمواصفات.

أسعار السخانات

يباع سخان أوليمبيك كهرباء ديجيتال 60 لتر بسعر 1690 جنيهًا.

ويباع سخان أوليمبيك كهرباء 45 لتر بسعر 1450 جنيهًا.

ويباع سخان يونيفرسال كهرباء 55 لتر لوسيانو – EWL4-55WB – بسعر 825 جنيهًا.

ويباع سخان فريش كهرباء 30 لتر موديل فينوس بسعر1070 جنيهًا.

ويباع سخان غاز فريش 6 لتر كريستال أسود بسعر 1405جنيهًا.

أسعار الدفايات

وتباع الدفاية الهالوجين لوكسيل 3 شمعة بسعر 135جنيهًا.

وتباع الدفاية هالوجين ناتشورال سكاي 4 شمعة 1500 وات بـ350 جنيه.

وتباع دفاية هالوجين ناتشورال سكاي 3 شمعة 235 بسعر جنيه.