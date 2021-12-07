مدينة العريش تعلن استعدادها للتقلبات المناخية المتوقعة بسيارات الطوارئ

نشر مجلس مدينة العريش، سيارات الطوارئ الخاصة بالمجلس وشركة المياه والصرف الصحي بعدة ارتكازات بوسط وأنحاء المدينة.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له إنه تم نشر سيارات الطوارئ، والتى تعلن جاهزيتها تماما لأي احتمالات، وهى عبارة عن سيارات صرف صحي لشفط المياه الراكدة، وسيارات الطوارئ الخاصة بالمرور وفتح الطرق واللودرات لإزالة الرمال، بالإضافة إلى سيارات الكهرباء المجهزة لإصلاح انقطاع التيار الكهربائي أو الأعطال التى قد تحدث بشكل مفاجئ.

نشر 20 سيارة طوارئ بعدة مناطق بمدينة العريش

وأضاف رئيس المجلس، أن الأداء هذه المرة حال تساقط الأمطار سوف يكون أفضل من النوة الماضية، بعد العمل عل تسليك بيارات الصرف الصحى، وتسهيل جريان مياه الأمطار والتدخل السريع بجاهزية جميع السيارات التى فاقت 20 سيارة موزعة على جميع المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية الهامة بشوارع المدينة.

ومن جهة أخرى، تشهد مدن وقرى شمال سيناء انخفاضا غير مسبوق فى درجات الحرارة، مع هبوب رياح باردة على المدينة والمناطق الساحلية، فيما تشهد المناطق الصحراوية هبوب رياح محملة بالأتربة، أدت إلى انعدام الرؤية فى بعض المناطق.

انتظام الدراسة بجميع المدارس بشمال سيناء

هذا وقد انتظمت الدراسة في جميع المدارس بإدارات مديرية شمال سيناء بشكل طبيعي، وقد حضر التلاميذ والمدرسين في المدارس، مع انتظام عادى فى الدراسة بعد طابور الصباح اليومي.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن شمال سيناء لم تعلن عن إجازات بسبب برودة الطقس، والعملية التعليمية تسير بشكل طبيعي.

وأوضح «رضوان» أن هناك مرور من أعضاء المديرية على المدارس لمراقبة انتظام العملية التعليمية، وفى حال تأجيل الدراسة سوف يتم النشر على صفحات المديرية وإبلاغ جميع المدارس بالمحافظة.