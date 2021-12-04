أسعار السمك والدواجن والبيض في شمال سيناء اليوم.. البوري بـ75 جنيها

ارتفعت أسعار الأسماك بشكل ملحوظ في أسواق شمال سيناء، اليوم السبت، مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك بمعدل 5 جنيهات على الأقل للكيلو الواحد في بعض الأنواع.

وقال خالد حجاب أحد تجار الآسماك بسوق السمك بمدينة العريش، إن سعر كيلو البوري السوبر وصل إلى 75 جنيها، وذلك بزيادة 5 جنيهات عن الأسبوع الماضي، كما وصلت الزياردة في البوري المتوسط والصغير إلى 10 جنيهات، مضيفا أن الأسعار لها علاقة بالعرض والطلب، وأن عملية الطلب على الاسماك كانت جيدة أيام الخميس والجمعة، وهناك إقبال متوسط اليوم السبت، بسبب إجازة المدارس.

القاروص بـ55 جنيها والشوبار بـ30

وأضاف «أبو حجاب»، أن سعر القاروص وصل إلى 55 جنيها بدلا من 50 جنيها، فيما ارتفع أيضا سعر كيلو السردينة إلى 40 جنيها للبلدى من بحر العريش، بزيادة 7 جنيهات في الكيلو عن الأسبوع الماضي، فيما زاد سعر كيلو الدنيس 10 جنيهات عن الأسبوع الماضى، حيث سجل 85 جنيها بدلا من 75، وشهد سعر كيلو الشوبار ثباتا عند 30 جنيها للكيلو، رغم الإقبال المتوسط عليه.

وكان سامي الهواري رئيس فرع الثروة السمكية بشمال سيناء، أعلن فى بيان له منذ يومين، أن 11 مركبا ستبحر بميناء العريش بعد استخراج التصاريح اللازمة، موضحا أنه سيتم زيادة أعداد المراكب خلال منتصف الشهر ديسمبر الجاري، ما يساعد على انخفاض الأسعار في السوق المحلية بالمحافظة.

أسعار الدواجن والبيض

وفى سياق آخر، انخفضت أسعار الدواجن بشمال سيناء بمعدل جنيهين مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث وصل سعر كيلو الدجاج الأبيض الى 28 جنيها بدلا من 30 جنيها، والبلدي 42 جنيها بدلا من 45 جنيها، وبلغ سعر طبق البيض 40 جنيها بدلا من 43 جنيها.

وقال محمد عطية، أحد أكبر تجار الدواجن بشمال سيناء، إن انخفاض الأسعار له علاقة بعملية العرض والطلب، موضحا أن الدواجن المعروضة في السوق أحجامها كبيرة.