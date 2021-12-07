كان بيمارس معايا الفجور.. اعترافات صادمة لـ سفاح الإسماعيلية

ما تزال اعترافات سفاح الاسماعيلية الصادمة للكثيرين، من متابعيي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سفاح الإسماعيلية»، المتهم فيها «عبد الرحمن. ن» بقتل صديقه، وفصل رأسه عن جسده أمام المارة في الطريق، إذ انتشرت عدد من مقاطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توضح لحظة ارتكاب المتهم لجريمته، كما قام الأهالي بضبطه وسلموه لرجال الشرطة، ويحاكم الآن بمحكمة جنايات ثان الاسماعيلية.

اعترافات صادمة لسفاح الاسماعيلية

خلال الساعات القليلة الماضية، كانت الجلسة الثانية للمتهم، التي أجلت لجلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم، كانت مليئة بالمفاجأت والاعترافات الصادمة للمتهم، كانت من بين أقوال المتهم: «مسكت «أحمد» من شعره وبعدين دبحته.. وناس كتير كانت واقفة تتفرجبعد كده طلب مني أنى أروحله المحل، وأستلمها منه هناك، بس اشترط إني أمارس معاه الفجور، زى ما كنا بنعمل قبل كده، فأنا قلت له هاشوف الدنيا وأكلمك، وقالي بعدها: «لو مجتليش وعملت كده معايا هافضحك»، فساعتها الدم غلي في عروقي، ورحت مطلع سكينة من جنبي الشمال، ومسكتها بإيدي اليمين، ووقفت وراه ودبحته من رقبته.

مطلع سكينة كبيرة من جنبي اليمين

سار المتهم علي نهج أقواله في محاولة منه لمراوغة النيابة العامة بأقاويلة الكاذبة التي كشفها الطب الشرعي كان أبرزها:

- ما طبيعة عملك على وجه التحديد؟

أنا بشتغل سماك في سوق بورسعيد بالإسماعيلية، وبشتغل كمان في بيع الأجهزة الكهربائية.

- منذ متى وقد تعرفت على المجني عليه؟

من حوالي 15 سنة.

- ما طبيعة حالتك المادية؟

أنا حالتي المادية على قدي، وبشتغل باليومية، وشغلانة السماك باخد فيها 120 جنيه.

أحمد صاحبي وأعرفه من زمان- ما طبيعة علاقتك بالمجني عليه؟

أحمد صاحبي وأعرفه من زمان.

- وكيف نشأت تلك العلاقة فيما بينكما؟

قابلت أحمد أول مرة لما كان شغال فراش في المدرسة اللى أنا كنت بدرس فيها.

- وما طبيعة عمل المجني عليه بهذه المدرسة؟

كان بيشتغل فراش في المدرسة، وكان بيبيع بسكوت وشيبسي.

- كنت بروحله الورشة بتاعته نمارس الفجور- وبأى المراحل الدراسية كنت فيها حال تعرفك عليه؟

ساعتها كنت في خامسة ابتدائي تقريبا.

- وما الفترة الزمنية التي قمت فيها والمجني عليه بممارسة الفجور؟

حوالي 6 سنين تقريبا، وأنا في المدرسة.

- ما الذي حدث عقب تلك الفترة؟

أنا بعدها سبت المدرسة، وأنا في 3 إعدادي، وابتديت أشتغل سماك.

- وهل كانت علاقتك بالمجني عليه لا تزال قائمة؟

أيوه أنا كنت عارف إن أحمد عنده ورشة لتصليح الأجهزة الكهربائية في العمارة اللي ساكن فيها في الدور الأرضي.

- هل مارست تلك الأفعال معه عقب تركك للمدرسة؟

ج: أيوه أنا كنت بروحله الورشة بتاعته.