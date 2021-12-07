مدرس يلقن طالب ثانوي «علقة موت» في المحلة: ضربه بمناطق حساسة (صور)

اعتدى مدرس لغة فرنسية بإحدى سناتر الدروس الخصوصية في منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، على طالب في العقد الثاني من العمر، باستخدام العصي وضربه في أماكن حساسه، ما أسفر عن إصابة الطالب بسحجات وجروح سطحية وكدمات بالرأس والأطراف، حيث جرى الضحية إلى مستشفى المحلة العام.

بلاغ بالواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوصول "م.ر.ر.ا"، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي إلى مستشفي المحلة العام مصاب بكدمات وسحجات بالذراع وكدمات بالرأس والأطراف والرقبة.

وأفادت أسرة الطالب المبلغ في حيثيات البلاغ الذي يحمل رقم 15262 لسنة 2021 جنح ثان المحلة الكبري، أن ابنهم لم يتجاوز عمره 16 سنة قد مازح أحد زملائه أثناء تلقيه إحدي الحصص الدراسية داخل سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة منشية البكري بدائرة القسم، وتعرض لاعتداء وضرب وحشي على أيدي مدرس لغة فرنسية يدعى "محمد .ق" باستخدام العصا والأرجل والأيدي، بعدما احتجز الطالب عقب انتهاء الحصة الدراسية وانهال عليه بالضرب أكثر من 45 دقيقة، حسب ما ذكرته اسره الطالب في البلاغ.

والد الطالب: ابننا اتعذب في السنتر

في السياق ذاته، قال المحاسب راضي أبوجبل والد الطالب المعتدى عليه، إنه لن يتنازل عن حق ابنه، متابعا: "إزاي مقدرش أجيب حق ابني، لن أتنازل عن القصاص والإبلاغ بالجهات المعنية للمطالبة بالقصاص وجريمة شنعاء في الاعتداء على طفل لم يتجاوز عمره 16 سنة".

وتابع والد الطالب بأنه تقدم بشكوي رسمية إلى المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، ووكيل مكتب النائب العام؛ للمطالبة بالقصاص وفتح باب التحقيق في واقعة التعدي على ابنه مرفق بتقرير طبي.

في المقابل أعطى المستشار عماد سالم المحامي العام بطنطا توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة؛ بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة الاعتداء على الطالب وسماع أقواله وإحضار المتهم في البلاغ وسماع أقوال شهود عيان للحادث.

وأوصى مدير أمن الغربية توجيهاته إلى اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم في الواقعة وعرضه وتقديمه للعدالة.

فرق بحث جنائية لضبط المدرس المتهم في الواقعة

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية؛ لمعاينة موقع الحادث وضبط المتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت فتح باب التحقيق في الحادث.