لجنة لمتابعة أعمال صيانة خطوط المياه بقرى مركز المحلة الكبرى

وجه الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بضرورة تدشين سلسلة من حملات الصيانة الدورية للشبكات خطوط مياه الشرب المغذية للوحدات المحلية القروية بنطاق قرى مركز المحلة.

في ذات السياق، باشر نائب المحافظ مراحل التنسيق الكامل مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، أعمال صيانة خط طرد تغذيه مياه الشرب بقرية سندسيس بنطاق قري مركز المحلة.

ووجه رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى في تعليماته إلى مساعديه، بسرعة إصلاح خط الطرد بمحطة صرف سندسيس التابعة للوحدة المحلية لقرية المعتمدية، مع الدفع بسيارات رفع المياه.

أعمال إنشائية للبوابة التعريفية بمدخل قرية البنوان

كما باشر رئيس المدينة الأعمال الإنشائية للبوابة التعريفية الجديده المقامه بمدخل قرية البنوان، كما تم فك الشدة الخشبيه فضلا عن البدء فى أعمال الديكورات الخارجيه و الإضاءة.

تحصين 242 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية

في سياق منفصل، أعلنت مديرية هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم، نجاح القوافل البيطرية الثابتة والمتنقلة في تحصين 242 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال الحملة القومية الثالثة التي انطلقت بشهر نوفمبر الماضى واستمرت، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لتغطية كافة الإدارات والوحدات البيطرية بقري ومراكز المحافظة.

وأكد الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحقيقه هو تحصين علي مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، والذي يبلغ 266554 حيوانا.