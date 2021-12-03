محافظ الغربية يوجه بإزالة التعديات وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بالتنسيق والتعاون مع اللواء حسين لبيب، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بأهمية تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتثبيت أعمدة الإنارة بكافة الطرق الفرعية والرئيسية بنطاق قرى مركز المحلة الكبرى.

توجيهات محافظ الغربية بإزالة كافة التعديات ومخالفات بناء في المهد وردع المخالفين

في المقابل، وجه رئيس المدينة العمالية، في تعليماته إلى المهندس عبد المجيد كامل، نائب رئيس مجلس المدينة، بتكثيف أعمال حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلي.

كما نفذ قرار إزالة كلية لتعدي بعزبة راغب نخلة بناحية قرية بطينة، على مساحة 2 قيراط، عبارة عن مبنى بالبلوك الأبيض مغطى بالصاج، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لأعمدة دور ثالث علوي على مساحة 156 متر مربع بناحية قرية بطينة، وتم مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جهود الجهات التنفيذية لشن حملات نظافة مكبرة ورفع تلال القمامة

كما باشرت الجهات التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة، تنفيذ أعمال ميدانية بالتنسيق مع مسئولي الإنارة العامة بالوحدات، أعمال صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة العامة بالطرق والمداخل الرئيسية والفرعية داخل القرى، حيث يتم دعم خطوط الكهرباء وزراعة أعمدة إنارة جديدة على طريق «المحلة - بشبيش»، إلى جانب نقل أعمدة الإنارة الداخلية بمدخل قرية ميت الليث هاشم استعدادا لأعمال الرصف.

صيانة أعمدة الإنارة العامة لتلافي حوادث السير والطرق

كما أشرف مسئولو الوحدات المحلية القروية على صيانة 20 كشافا وتركيب 20 لمبة ليد بمدخل عزبة المشوبر بقرية الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية البنوان.

وجرى عمل صيانة وإصلاح لعدد من محولات الكهرباء وغرف الفصل الخارجية بالطريق الدولي مرورا بطريق «المحلة -المنصورة»، وصولا إلى مداخل قرى المعتمدية ومحلة أبوعلي، حفاظا على المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الفترة الجارية.