عاجل.. مصر تستقبل عيادات متنقلة لمواجهة كورونا كإهداء من أمريكا

أهدت أمريكا، مصر، عدد من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع القاهرة وواشنطن، واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الدول الصديقة لمواجهة جائحة كورونا.

واستقبلت مصر عيادتين متنقلتين، عبارة عن معامل تحاليل، واختبارات كورونا بمستلزماتها المقدمة من الحكومة الأمريكية، لصالح تعزيز إجراءات مجابهة انتشار الفيروس.

وألقى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال مراسم الاستقبال، كلمة أكد خلالها الحرص المستمر لدعم علاقات التعاون بين مصر وأمريكا بمختلف المجالات، مقدما الشكر على ذلك الإهداء الذي يعبّر عن مدى تضامن الجانب الأمريكي مع مصر في حربها ضد أحد أهم الكوارث الإنسانية المترتبة على انتشار جائحة فيروس كورونا، فيما أعرب السفير الأمريكي في القاهرة عن تقديره الكامل لدور الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وأنّ هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة.

ومن المقرر أن تنضم العيادتين في تبعيتها إلى إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ويتم استخدام العيادات المتنقلة لصالح دعم إجراءات مجابهة فيروس كورونا التي تنفذها الحكومة المصرية للحد من انتشاره بمصر، ومن المتوقع أن يكون لها أثر كبير في دعم القطاع الطبي.

يذكر أنّ جمهورية مصر العربية، أرسلت شحنات مساعدات طبية تتضمن أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة الجائحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التعاون الطبي بين الجانبين.

يأتي ذلك تأكيدا على استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البلدين، ولتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة.