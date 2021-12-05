قانون العمل الجديد: مصاريف جنازة العامل على صاحب العمل ومنحة للأسرة

يعتبر مشروع قانون العمل الجديد، من أهم التشريعات التي يجري مناقشتها في البرلمان، وذلك لأنها تهم فئة كبيرة من العمال والموظفين، والتي يقوم عليهم الاقتصاد المصري، لذلك يناقش البرلمان هذا القانون الجديد الذي يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من توفير حياة كريمة للمواطن المصري، حيث يقدم القانون عددا من المزايا للعامل، ويعرض «الوطن»، في هذه السطور بعض هذه المزايا التي وفرها قانون العمل الجديد.

مصاريف الجنازة في قانون العمل الجديد

واهتم مشروع قانون العمل الجديد بأسرة العامل، في حال وفاته، حيث نص القانون الجديد على أن صاحب العمل يصرف لأسرة العامل المتوفي أجر شهرين، وهذا طبقًا لآخر أجر تقاضاه، وذلك لتوفير نفقات الجنازة، حيث تصرف للأرمل، فإن لم يوجد صرفت لأكثر الأولاد رشدا، وإن لم يوجد صرفت إلى أي شخص يتكفل نفقات الجنازة، ولا يقل ذلك عن ألف جنيه.

ونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يجري مناقشته في البرلمان حاليا، أيضا على أن يتكفل صاحب العمل بكل نفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

منحة لأسرة العامل في حالة وفاته

وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر المستحق للعامل المتوفي، بحيث يوجب القانون الجديد لأسرة العامل الذى توفى أثناء القيام بعمله منحة، وقدر القانون الجديد هذه المنحة بحيث تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، والأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، ونص القانون الجديد أن هذه المنحة تصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي.

قانون العمل الجديد

ويجري حاليا مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في البرلمان المصري متمثل في مجلس النواب و الشيوخ، ويجري عقد جلسات في اللجان الخاصة لمناقشة مواد القانون والتعديل عليه، وذلك حتى يكون عادل لكل الأطراف من العامل وصاحب العمل والدولة.