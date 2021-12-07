لقى صبى مصرعه بينما أصيب والده في مشاجرة نشبت بينهما وبين صاحب مكتبة بمنفلوط في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى المركزي.

مصرع صبى وإصابة والده في مشاجرة بأسيوط

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين طرفين بمدينة منفلوط دائرة المركز، ووقوع متوفى ومصاب، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف.

تفاصيل الحادث

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين طرف أول «يسرى ص. د.»موظف بالضرائب، وطرف ثان «يوسف م.» وذلك بمدينه منفلوط في مكتبه البتول، وأسفرت المشاجرة عن مقتل «يوسف م. ع.» 16 سنة إثر إصابته طلق ناري وإصابة والده «محمود ع.» 46 سنة، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى منفلوط، ولم تتوصل التحريات التي قام بها فريق من مباحث المركز إلى سبب المشاجرة حتى الآن، وتحرر المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.