جامعة أسيوط تحتفل بمرور 30 عاما على إنشاء مركز تعليم اللغة الإنجليزية

احتفل مركز تعليم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة أسيوط، بمرور ثلاثين عاماَ على إنشاء المركز، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وحضورالدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية بالجامعة.

كما شارك في الحضور الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفي الإدارات والمراكز بالكلية، وبمشاركة طلاب الكلية من مختلف المراحل الدراسية.

وأشادت الدكتورة مها غانم بما يقدمه مركز اللغة الإنجليزية من أنشطة متعددة تساهم في أن يكون مركزا متميزا، من حيث الأداء والجودة والمستوى اللغوي للدارسين بين مراكز اللغة الأخرى بمحافظات الصعيد، مؤكدة أهمية وقيمة اللغة الإنجليزية بأعتبارها إحدى اللغات الأساسية الأكثر انتشاراَ، في ظل ما يشهده العالم من انفتاح على مختلف الثقافات.

تاريخ تأسيس المعهد

وأشار الدكتور حسن عبد الشفيق إلى أن مركز اللغة الإنجليزية يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1990 كوحدة خاصة، وذلك من خلال تعاون الجامعة مع المجلس الثقافي البريطاني، مشيراَ إلى أن الرسالة الرئيسية للمركز تعليم اللغة الانجليزية للمجتمع هي توفير دورات تدريبية والتركيز على تنمية مهارات الاستماع والتحدث والكتابة والقراءة.

افتتاح معرض الكتاب الإنجليزي

وافتتحت الدكتورة مها غانم معرض الكتاب الإنجليزي، والذي نظمه المركز على هامش فعاليات الاحتفال، والمقام خلال الفترة من 5 حتى 9 ديسمبر الجاري، ويحتوى على أكثر من 2000 مطبوع من الكتب والقواميس والمطبوعات المختلفة باللغة الإنجليزية في مختلف التخصصات، لخدمة الطالب وتوفير الوقت والجهد الذي يبذله للبحث عن هذه النوعيات من الكتب.

ندوة علمية عن «الجوجوبا»

في سياق آخر، تنطلق غدا في جامعة أسيوط وقائع الندوة العلمية التي تنظمها كلية الزراعة، تحت عنوان «الجوجوبا الذهب الأخضر.. لحياة كريمة وتنمية المستدامة»، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الندوة تأتي في إطار برتوكول التعاون المبرم، والذي يجمع الجامعة مع الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية وشركة أسيوط لتكرير البترول.