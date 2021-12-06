جامعة أسيوط تفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة برمجة «عربية - إفريقية»

فاز طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط بالميدالية الذهبية والمركز الرابع في مسابقة البرمجة «African and Arab Collegiate Programming Championship» أو «ACPC»، على مستوى الوطن العربي وإفريقيا،

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن الفريقين الفائزين كانا شاركا ضمن 144 فريقا من 18 دولة عربية وإفريقية في المسابقة التي أقيمت مؤخراً بمحافظة الأقصر، وبذلك يكونان تأهلا للنسخة العالمية من نفس المسابقة، وهو ما يعد نجاحًا كبيراً ومشرفاً لطلاب الجامعة حيث أثبتوا قدرتهم الفائقة على مواكبة التطور في مجال التكنولوجيا التي تعتبر لغة العصر الحديث.

وأكد على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة صور الدعم لطلابها تعزيزًا لمهاراتهم وتشجيعًا لهم على المِزيد من المشاركات البناءة المشرفة للجامعة على جميع المستويات المحلية والعالمية والمبشرة بمستقبل مشرق لهؤلاء الطلاب المتميزين.

فكرة المسابقة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، في بيان، أن فكرة المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجي وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية، وذلك عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب إلى واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة التي تستمر لمدة 5 ساعات متواصلة، ويتكون كل فريق من عدد 3 طلاب ومدرب، كما يتم تقييم أكواد الفرق من خلال إدخال بيانات سرية محددة معدة مسبقاً بواسطة لجان التحكيم.

شكر لمدرب الفريق

كما تقدم الدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بجزيل الشكر للمهندس حسين إبراهيم أبو الحسن وهو خريج كلية الحاسبات والمعلومات ومدرب الفريقين على مدار 7 سنوات من العمل الدؤوب والجهد الكبير منه ومن جميع الطلاب المشاركين.

وأشاد بإصرارهم على التحدي وتحقيق الحلم والهدف الذي صنعوه لأنفسهم بدءاً بالفائزين في المسابقة وهم الطلاب: أحمد عزت ومحمود عبد الكريم بالمستوى الثالث بكلية الحاسبات والمعلومات، وأحمد ياسر بالمستوى الثالث بكلية الهندسة، ومسئولي الأسرة الطلاب محمود حمدي وعبد العزيز ناصر والطلاب المشاركين جميعهم ومن ضمنهم عمر أيمن وعبد الرحمن الهواري، والخريجين الذين شاركوا في تأسيس هذا الكيان أيمن صلاح وأحمد حافظ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح.

رئيس الجامعة يهنئ الفائزين

ومن جانبه، هنأ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الطلاب الفائزين لفوزهم مشيدًا في ذلك بالقدرة الفائقة للطلاب على خوض جميع المسابقات المحلية والعالمية وتحقيق مراكز متقدمة فيها وخاصةً في المجالات التكنولوجية الحديثة والهندسية المتطورة.