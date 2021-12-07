مصر تستنكر استهداف ميليشيا الحوثي الرياض بصاروخ باليستي

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، والذي تمّ اعتراضه بنجاح من قِبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تنجح في اعتراض الصاروخ

ووفق بيان أصدَرته وزارة الخارجية اليوم، أكّدت مصر شجبها التام لاستمرار ميليشيا الحوثي في أعمالها العدائية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

مصر تؤكد مساندة السعودية في كل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها

وجددت مصر إعلانها مساندة ما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية المتكررة، التي تمثل تهديدًا للاستقرار والأمن في المنطقة.