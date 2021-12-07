توقعات بنمو تحويلات المغتربين في 2021 للدول منخفضة ومتوسطة الدخل

تابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، توقعات البنك الدولي بشأن نمو تدفقات التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل خلال عام 2021، حيث توقع نمو هذه التدفقات بنسبة 7.3% لتسجل 589 مليار دولار.

وأشار البنك الدولي إلى أنَّه من المتوقع للعام الثاني على التوالي أن تتجاوز تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الخارجية.

توقعات بنمو تدفقات التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 5.3%

وعلى مستوى مناطق العالم، من المتوقع أنَّ تنمو تدفقات التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى في عام 2021 بنسبة 5.3% مقارنةً بعام 2020، لتصل إلى 67 مليار دولار في عام 2021 بسبب قوة النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار الطاقة، وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، من المرجح أن ترتفع تدفقات التحويلات بنسبة 21.6% لتسجل 126 مليار دولار في عام 2021.

توقعات بنمو تدفقات التحويلات إلى الدول النامية بنسبة 9.7%

كما أنَّه من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات إلى الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9.7% لتصل إلى 62 مليار دولار في عام 2021، مدعومة بعودة النمو في الدول المضيفة في الاتحاد الأوروبي (لاسيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت بشكل إيجابي على دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المرجح أنَّ تنمو تدفقات التحويلات إلى جنوب آسيا بنسبة 8% لتصل إلى 159 مليار دولار في عام 2021، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط على تعافي الاقتصاد وارتفاع التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي التي يعمل بها أكثر من نصف المهاجرين من جنوب آسيا، وأسهمت برامج التعافي الاقتصادي والتحفيز المالي في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا في هذا النمو.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء، من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 6.2% لتصل إلى 45 مليار دولار في عام 2021، في حين أنَّه من المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4% في عام 2021 لتصل إلى 131 مليار دولار.