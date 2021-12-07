انهيار مبنى في فرنسا وفرض حالة الطوارئ للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض

حالة من الفوضى والطوارئ عاشها سكّان شارع «جان جوريس»، بمنطقة الميناء ببلدية ساناري سور مير، في فرنسا، عقب انهيار مبنى من ثلاثة طوابق جرّاء وقوع انفجار، بحسب إفادة قناة «bfmtv».

رائحة غاز وانفجار عنيف

وعقب الحادث قال محافظ البلدة في بيان صحفي: «خدمات الطوارئ وصلت على الفور واكتشفت رائحة غاز قوية»، وأضاف: «تم فرض محيط أمني حول منطقة الكارثة وقطع الغاز وإخلاء مبنى يقع في المنطقة المجاورة مباشرة، وفتحت المدينة صالة للألعاب الرياضية لإيواء الضحايا».

ضحايا تحت الأنقاض واستمرار عمليات البحث

وكان رجال الإطفاء، بدأوا في عمليات البحث عن خمسة أشخاص تحت الأنقاض، أربعة بالغين وطفل، في حين تمت معالجة 4 مصابين بجروح طفيفة من قبل خدمات الطوارئ، وأوضح «ستيفان نيببر»، مسؤول الاتصال بإطفاء المنطقة، أن مصدر الانفجار غير معروف حالياً.

انفجار في «بوردو» والعثور على جثة امرأة

وفي شهر فبراير الماضي، عثر المنقذون على جثة امرأة، لقيت مصرعها، جراء انفجار تسبب في انهيار مبنى سكنى بمدينة بوردو جنوب غربى فرنسا، حسبما أفادت قناة BFMTV نقلا عن سلطات منطقة «آكيتين الجديدة»، وأسفر الانفجار عن انهيار المبنى الذي وقع فيه الانفجار بالكامل، إضافة إلى تضرر مبنيين مجاورين، قالت فرق الإنقاذ إنهما انهارا جزئيا، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، وأفادت التحقيقات الأولية حينها، أنّ الانفجار ناجم عن تسرب للغاز في البناية المنكوبة.

وفي سياق آخر، شهدت إحدى مخيمات اللجوء في فرنسا حادثة قتل وحرق قام بها لاجئ سوداني، وبحسب صحيفة «لو باريزيان»، الفرنسية، فإن لاجئاً سودانياً قتل حارس أمن في مركز لاستقبال طالبي اللجوء بمدينة نوجينت سور واز، وأقدم على إضرام النار في المركز، وأكد مكتب المدعي العام أن المتهم سلم نفسه لمركز شرطة نوجينت سور وايز، بعد فترة وجيزة من اندلاع الحريق في المركز لافتا إلى أن خلافا شخصيا بينهما كان الدافع وراء الحادث.