تطورات كورونا.. قفزة في إصابات فرنسا و أمريكا تجيز استخدام لقاح ميريك

ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، فى عدة دول حول العالم بشكل ملحوظ، بعد الانتشار السريع للمتحور الجديد «أوميكرون»، الذي رصد لأول مرة فى جنوب أفريقيا، ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية قوله إنه هناك الكثير من الأمور التي نجهلها بشأن المتحور الجديد، وأضاف: «نعمل مع خبرائنا في أنحاء العالم لتحديد خطورة المتحور أوميكرون من حيث انتقال العدوى وشدة المرض، و​لا يوجد دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور أوميكرون»، وتابع أن الإصابات الأولى المسجلة بمتحور أوميكرون أعراضها خفيفة وغير خطرة، وفى هذا التقرير ترصد «الوطن»، أبرز مستجدات فيروس كورونا حول العالم.

فرنسا تسجل النسبة الأكبر منذ أبريل

في فرنسا، أعلن وزير الصحة الفرنسي، «أوليفييه فيران»، أن فرنسا سجلت أعلى حصيلة إصابات منذ أبريل الماضي، الذي شهد ذروة الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، حيث سجلت 47 ألف إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفا أن الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

إجازة استخدام لقاح «ميرك» ضد فيروس كورونا

وأوصت لجنة مكونة من الخبراء، شكّلتها الحكومة الأمريكية، بمنح لقاح الذي طوّرته شركة «ميرك»، للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا، وهو اللقاح المرخص للاستخدام الطارئ لدى الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالفيروس.

إعلان أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون»، الجديد، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا، و جرى عزل المصاب والمخالطين له، وفقا لوكالة الأنباء «واس» السعودية.

حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد فى البرازيل

وسجلت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، حالتي إصابة مؤكدة بمتحور «أوميكرون»، الجديد، قادمين من جنوب أفريقيا، حيث أنها أولى الحالات التي يجري تسجيلها في أمريكا اللاتينية، وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

إصابة ثانية وحظر السفر للأجانب في اليابان

كما أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، تسجيل ثان إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد، بعد أن سجلت أمس الثلاثاء أول إصابة، حيث فرضت حظر دخول جميع الأجانب للبلاد، بمن فيهم المقيمين الذين يحملون تأشيرات طويلة الأجل، وجاء قرار الحظر للأفراد الذين قاموا مؤخراً بزيارة أيًا من الدول الإفريقية العشر التي يُرجح أن يكون لديها عدوى واسعة النطاق لسلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا.

نيجيريا تسجل حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون»

وكشف المركز الوطني لرصد الأمراض في نيجيريا، اليوم، عن رصد أول حالتي إصابة بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون»، مضيفا أن 3 أشخاص مصابين بمتحور «أوميكرون» زاروا جنوب إفريقيا سابقا وعادوا إلى نيجيريا الأسبوع الماضي.