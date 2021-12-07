بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الحكومة.

ويتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، تطورات الملفات الهامة والاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارات المختلفة، وجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتحوره الجديد.

مدبولي يرأس اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا

كان «مدبولي»، قد ترأس مساء أمس، الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمشاركة عدد من كبار رجال الدولة.

وقررت اللجنة، في أولى اجتماعاتها، الموافقة على السماح بإجراء صلاة الجنازة في المساجد الكبرى والجامعة التي يُصلى فيها صلاة الجمعة.