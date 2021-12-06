عاجل.. مدبولي يوجه بالحزم في توجيه عقوبات مخالفة «إجراءات كورونا»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية المُتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، والحزم في تطبيق العقوبات المقررة عند مخالفة تلك الإجراءات.

جاء ذلك على هامش ترؤوس «مدبولي»، الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، اليوم، بعد الإعلان عن تشكيلها وفق القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تتوانى عن إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تحافظ على الصحة العامة، وتحمي المجتمع، لاسيما في ضوء ما تبذله من جهود لتوفير اللقاحات، وهو ما أسهم في تحقيق وفرة حالياً في أعداد الجرعات المتاحة، ومكّننا من النزول بسن التطعيم إلى 12 عاماً، وإتاحة جرعة ثالثة تنشيطية للأطقم الطبية والفئات الأولى بالرعاية الصحية.