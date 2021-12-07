آخر أخبار كورونا في مصر.. 48 مليون جرعة من اللقاح غير مستخدمة حتى الآن

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات كورونا في مصر، وقالت وزارة الصحة والسكان، مصر تمتلك 48 مليون جرعة من لقاح كورونا غير مستخدمه حتى الآن، ووصل عدد الحاصلين على لقاح كورونا إلى 45 مليون مواطن سواء بالجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، مؤكدة أن جميع الحاصلين على اللقاحات صحتهم جيدة ولم تسجل وزارة الصحة والسكان المصرية ظهور أي أعراض غريبة أو خطيرة بعد الحصول على لقاح كورونا.

آخر أخبار كورونا في مصر

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتنميل وتكسير في العضلات وآلام في عضلة الكتف مكان التطعيم والإحساس بالتعب والإرهاق، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب وتحتاج ليومين راحة فقط.

مراكز تلقي لقاح كورونا في مصر

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن هناك توسعات أجريت للتوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا للعمل على الوصول المستهدف من المواطنين المطعمين بلقاح كورونا، للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري وهى الخطة التى وضعت من قبل منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت الوزارة بشكل رسمي من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقالت إن ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين هما السلاح الفعال لمواجهة الفيروس، ولقاحات كورونا هى الأداة الرئيسية للنجاة من الوفيات التى تحدث بسبب الإصابة بالفيروس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.