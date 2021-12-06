أخبار المنيا.. خروج مصابي حادث الأتوبيس وتفقد مشروعات الصحة ببني مزار

زار محافظ المنيا، مؤسسات وجمعيات دور الرعاية للبنين والبنات احتفالا باليوم العالمي للطفل، كما زار المصابين الـ25 في حادث اصطدام أتوبيس سياحي برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي، وتقرر خروج معظمهم بعد تماثلهم للشفاء، كما تفقد مشروعات الصحة والرصف بمركز بني مزار، وسلمت جمعية الأورمان 15 رأس ماشية للمعيلات والأسر الأولي بالرعاية بمركز أبوقرقاص، وضبطت مديرية التموين 2887 مخالفة متنوعة، كما حررت مديرية الطب البيطري 31 محضر خلال حملات علي الأسواق ومحلات الجزارة، هذه كانت أبرز الأخبار التي شهدتها المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

زيارة مصابي حادث اصطدام أتوبيس سياحي

زار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مصابي حادث اصطدام أتوبيس سياحي برصيف بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وعددهم 25 شخصا، ووجه بتقديم كافة أشكال الرعاية الطبية لهم، وتقرر خروج 20 مصابا منهم بعد تماثلهم للشفاء، فيما يزال 5 مصابين يتلقون العلاج بمستشفي سمالوط النموذجي.

زيارة مؤسسات دور رعاية الأيتام احتفالا بيوم الطفولة

كما زار المحافظ عددا من مؤسسات وجميعات دور رعاية الأيتام للبنين والبنات بمدينة المنيا تزامنا مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل، كما شهد احتفالية يوم الطفل التي نظمتها مديرية التعليم بالتعاون مع إدارة الأمومة والطفولة ومكتبة مصر العامة.

وأجرى محافظ المنيا جولة لمتابعة الخدمات العامة بمركز بني مزار، وتفقد عددا من المشروعات في قطاعي الصحة والرصف، ومنها إنشاء مستشفى بني مزار المركزي بتكلفة 275 مليون جنيه، ورصف طريق بني صامت - الشيخ فضل، بتكلفة 21 مليون جنيه.

تحرير 648 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن بالمخابز

وأعلنت مديرية التموين عن ضبط 2887 مخالفة منها 2140 بالمخابز البلدية، شملت 648 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، 233 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما حررت مديرية الطب البيطري 31 محضر خلال حملة استهدفت أماكن بيع وعرض اللحوم ومحلات الجزارة.

ووزعت جمعية الأورمان 15 رأس ماشية للسيدات المعيلات والأسر الأولي بالرعاية بقريتي زعفرانة والفقاعي بمركز أبوقرقاص، توفيرا لمصدر دخل وخفيف الأعباء عن تلك الأسر، علي أن يتم صرف مبالغ مالية شهرية من مكاتب البريد لإنفاقها على تسمين تلك المواشي.