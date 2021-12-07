العثور على طفل رضيع داخل محطة ترام الرمل بالإسكندرية.. «على قدمه أسورة»

عثر أهالي الإسكندرية، على طفل رضيع حديثي الولادة، داخل محطة ترام الرمل الميري بالمحافظة، ويظهر عليه أنه مولود منذ يومين فقط، وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، جهودها لكشف لغز الواقعة.

تفاصيل العثور على طفل رضيع في الإسكندرية

ورد بلاغ لقسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من بعض الأهالي يفيد العثور على طفل حديث الولادة بمحطة ترام الرمل الميري، بدون أي هوية، يرتدي ملابسه، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

أسورة طبية في قدم الطفل

بدأت الواقعة عندما سمعت سيدة في أثناء تواجدها صباحا على محطة ترام الميري شرق الإسكندرية، لاستقلال الترام، صوت بكاء شديد من طفل رضيع يرتدي ملابسه، لكنه وحيدا لايقف بجواره أي شخص.

وتبين أنه طفل حديث الولادة ملفوف، وبجواره «ببرونة»، وحول قدمه «أسورة طبية»، تشير إلى اسم الأم «ليلى. ع. أ»، وأنه ولد «قيصريا»، يوم 5 ديسمبر الجاري.

تحرر محضرا بالواقعة، وبدأت مباحث القسم في الاستماع إلى شهود العيان، الذين تواجدوا حول الطفل الرضيع، لحين وصول الأمن، إضافة إلى إبلاغ سيارة الإسعاف التي تواجدت من أجل نقله إلى دار الأطفال المعثور عليهم بمركز طب القباري غربا، لإطعامه ورعايته لحين العثور على والدته، وكشف ملابسات تركه في الشارع على محطة الترام.