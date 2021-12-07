طقس الإسكندرية رياح شديدة وتوقعات بسقوط الأمطار ليلاً

سادت حالة من الطقس الغائم على مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مع نشاط سرعة الرياح وهبوب رياح باردة وصلت سرعتها إلى 29 كيلو متر في الساعة ما تسبب في ارتفاع نسبي لموج البحر، مع توقعات بهطول أمطار في مساء اليوم بعد شدة الرياح ووصول تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر على المحافظة خلال اليوم وغدًا الأربعاء.

طقس الإسكندرية وارتفاع موج البحر

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي وصلت الإسكندرية، تشير إلى أن موجه من الطقس السيء تضرب المحافظة، وتسبب شدة الرياح اضطرابا في الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح إلى «50 – 70 كم/ ساعة» وارتفاع الأمواج «3.5 – 4 أمتار» في يوم الثلاثاء ومن 4 - 5 أمتار يوم الأربعاء مع فرص سقوط أمطار.

صرف الإسكندرية يوجه بحل بلاغات المواطنين

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، أعمال الإدارة العامة للخط الساخن 175 في ضوء الاستعدادات للنوة القادمة طبقا لتنبؤات هيئة الأرصاد.

ووجه العاملين بالإدارة بتوسيع دائرة تلقي البلاغات سواء من الرقم المختصر 175 أو من رقم الهاتف أو على الواتس آب من خلال الرقم 01201175175 أو الشكاوى على صفحة الشركة وسرعة إبلاغ فرق العمل ومناطق التشغيل والصيانة للعمل على حل مشاكل المواطنين بأسرع ما يمكن ومتابعة البلاغات الواردة حتى الانتهاء منها.

وأكد «نافع» على أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة والمسؤولية التي يجب أن تؤدي على أكمل وجه من أجل رفع العبء على المواطن السكندري، وأشار إلى أن العمل بالإدارة يجرى على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وأنه يتم حاليا تطوير الأعمال بالخط الساخن من أجل التسهيل علي المواطنين وتلقي شكاوى بعدد أكبر من التي يتم استقبالها حاليا.