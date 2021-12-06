مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: العمارة الخضراء أصبحت هدفا رئيسيا

ناقشت وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين، ملف السياحة المستدامة في القطاع وكذلك الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم «كوب 27» في مدينة شرم الشيخ، وطرح الاجتماع ثلاثة مشروعات ومبادرات تعتمدها الوزارة نحو التحول للسياحة الخضراء بفنادق ومتاحف خضراء ومبادرة الزعانف الخضراء.

متاحف صديقة للبيئة

قال الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن تقنيات الاستدامة والعمارة الخضراء أصبحت هدفا رئيسيا للمشروعات المتحفية سواء القديمة الخاضعة للتطوير أو تلك التي يتم بناؤها ويأتي في مقدمتها المتحف المصري الكبير وشرم الشيخ وغيرها من المتاحف التي اعتمدت في عملية تصميم المباني الخاصة بها على احترام البيئة مع الأخذ في الاعتبار تقليل استهلاك الطاقة والموارد وتقليل تأثيرات الإنشاء وتنظيم الانسجام مع الطبيعة.

وتابع يتم ذلك من خلال تعزيز كفاءة استخدام المواد والطاقة ببساطة أكثر، متعمدة على فكرة الاستدامة والتصميم البيئي الذي يراعي دخول الشمس وتقليل استهلاك الطاقة وزراعة مساحات خضراء كبيرة والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا لتقليل استهلاك البلاستيك والأوراق وإدخال نظم الطاقة الشمسية.

فنادق النجمة الخضراء

وفيما يتعلق باعتماد الفنادق وحصولها على النجمة الخضراء كمباني صديقة للبيئة، قال هشام الشاعر عضو غرفة شركات السياحة، لـ«الوطن» إن مباني الفنادق التي تستهلك مياه وطاقة، وموارد طبيعية أقل ما يمكن عن طريق إعادة معالجة مياه الصرف، واستخدامها لري الحديقة، واستخدام التقنيات الحديثة بشكل أتوماتيكي لتوفير استهلاك الطاقة المستخدمة في المبنى في أعمال التبريد والتكييف، والإضاءة، أو أن تكون تلك المواد يمكن إعادة تدويرها عند انتهاء ووقف استهلاك البلاستيك المبالغ فيه باستبدال الزجاجات البلاستيكية بأخرى يعاد استخدامها.