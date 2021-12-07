وظائف خالية في مصر أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية.. الشروط والتقديم

أعلن كل من بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي، حاجتهم لشغل وظائف داخل تلك المؤسسات المصرفية، شريطة توافر عدد من المهام والمسؤوليات والشروط للحصول على الوظيفة، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها والمتعلقة بحركة الوظائف والتوظيف.

وظائف بنك الإسكندرية

نشر بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى وظيفة كبير مسؤولي الأداء الرقمي، وتفاصيلها على النحو التالي:

1- أكثر من 5 سنوات خبرة في التسويق الرقمي بما في ذلك خبرة التسويق بالأداء في قطاعي المستهلك/التجزئة، والقطاع المصرفي ميزة إضافية.

2- سجل حافل بالنجاح كما يتضح من نمو المبيعات.

3- خبرة مثبتة في الأدوات التحليلية (Google Analytics وFirebase وFacebook Pixel وFacebook SDK).

4- يجب أن يكون على دراية جيدة بتحليلات مواقع الويب (GA) وأدوات إدارة بيانات CRM، من أجل تحليل رؤى وسلوكيات المستهلك.

5- الخبرة في إدارة الحملات على Google AdWords / Facebook Ads / Email Marketing.

6- خبرة في إدارة دورة حياة العميل.

7- مهارات استثنائية في إدارة المشاريع والاهتمام بالتفاصيل المطلوبة، مع قدرة مثبتة على إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد وتحديد الأولويات لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار.

8- مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين ممتازة.

9- خبرة في توسيع الإنفاق واكتساب قنوات جديدة.

10- مهارات تحليلية قوية.

11- قابل للتكيف ومريح مع بيئة سريعة الوتيرة.

12- منشئ علاقات نشط يمكنه التعاون مع فرق داخلية وخارجية لتحسين العمليات ومهام سير عمل الاتصال باستمرار.

13- تدريب خاص وشهادات في Google Analytics / Google AdWords / Google Display Networks / Facebook Ads أدوات تتبع الجهات الخارجية / التسويق عبر البريد الإلكتروني.

14- طريقة التقديم السريع يتم من خلال الحساب الخاص ببنك الإسكندرية على موقع «لينكد إن».

وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن توافر وظيفة وظيفة محلل مراقبة بطاقات الاحتيال، لضمان منع وكشف وردع المعاملات الاحتيالية على البطاقات المصرفية، بشروط هي:

1- أن يكون حاصلا على درجة جامعية / كلية 2+ سنوات من الخبرة ذات الصلة في مراقبة البطاقات.

2- معرفة عمليات البنوك والمبيعات وبيئات الدعم المعرفة الائتمانية وكذلك الفهم الكامل لمنتجات وإجراءات البطاقات.

3- يملك مهارات تحليل السوق والائتمان المختصة.

4- يملك مهارات التواصل الجيد توجيه العملاء.

5- قدرات عرض ممتازة إجادة اللغة الإنجليزية. مهارات حاسوبية قوية.

6- طريقة التقديم السريع يتم من خلال الحسابه الخاص بمصرف أبوظبي الإسلامي على موقع «لينكد إن».