مؤسس «متخبيش وشك»: هدفنا دعم المختلفين ودمجهم في المجتمع

قال الدكتور كرم علام، مؤسس مبادرة «متخبيش وشك»، إنّها تستهدف الأطفال الذين اكتسبوا اختلافات في شكل الوجه، نتيجة عيب خلقي أو حادث طارئ مثل الحروق، للتخفيف عنهم وتوفير القبول المجتمعي للمختلفين، وعلاقة متكاملة بين الطفل والأسرة والمجتمع، كما تهتم بالناحية العلاجية والنفسية والمجتمعية.

معرض فني لـ«متخبيش وشك»

وأضاف مؤسس مبادرة «متخبيش وشك» في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، أنّ المبادرة التي أُطلقت في 2018ـ شهدت تنظيم معرض فني كجزء من أدوات التعبير غير المباشر عن دعم المجتمع وطلاب الجامعة والشباب المختلفين شكليًا.

الدولة المصرية تتعامل مع المختلفين بدرجة عالية من الاحترام

وتابع علام، متحدّثا عن أهداف المبادرة: «نوعي الأسر بالتعامل مع الطفل على أنّه طبيعي منذ الولادة، وإظهاره وعدم إخفائه أو التعامل بخجل، لأن الخجل هو من يتسبب في انعزال الطفل، وبالتالي لا يجب التعامل معه على أنّ ما أصابه في وجهه تشوه او شيء يعيبه أو ينتقص من حقوقه، لكنه مجرد اختلاف عن الآخرين، ولهذا الاختلاف أدوات حل قد تكون مؤجلة وفقا للمراحل العمرية».

وأشار مؤسس مبادرة «متخبيش وشك»، إلى أنّ الدولة المصرية تتعامل مع المختلفين بدرجة عالية من الاحترام والتقدير: «المختلفون في الغرب يحصلون على قدر كبير من الدعم من مجتمعاتهم، ما يعزّز ثقتهم بأنفسهم، لدرجة أنّ بعضهم أصبحوا ممثلين وحصلوا على جائزة أوسكار، فضلا عن أنّ بينهم إعلاميون كبار».