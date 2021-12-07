تأجيل دعوى خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان لـ14 ديسمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الإعلامي خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان؛ لاتهامه بالسب والقذف، لجلسة 14 ديسمبر للاطلاع على القرص المدمج.

أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، ضد عبد الناصر زيدان، مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

تعويض 10 ملايين جنيه

وطالب «الغندور» تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به جراء نشر عبد الناصر زيدان فيديوجرافيك على صفحته بموقع «فيس بوك»، به صور كرتونية لـ«الغندور» ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه.

وتضمنت كلمات تلك الأغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسدي لقصار القامة، الأمر الذي بادر معه الإعلامي؛ للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقه القانونية.

السوشيال ميديا أصبحت منبر لتصفية الخلافات

من جانبه، صرح المستشار هيثم عباس محامي الإعلامي خالد الغندور بالسب والقذف والتجاوز في حق الأفراد أصبح سمة «السوشيال ميديا»، والبعض اتخذه منبرا لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدي بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع بأكمله.

وفي سياق آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية، يوم 13 أكتوبر الجاري، دعوى الإعلامي تامر أمين، ضد عبدالناصر زيدان، الذي يطالب فيها بتعويض 10 ملايين جنيه، لجلسة 27 أكتوبر؛ للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة حضور وكيل عن الإعلامي عبدالناصر زيدان، الذي طلب أجل الادعاء الفرعي، لإساءة استعمال حق التقاضي من جانب الإعلامي تامر أمين، وطالب بتعويض 10 ملايين جنيه.